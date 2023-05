Tặng 659 suất quà cho người nghèo, học sinh khó khăn huyện Kbang

(GLO)- Ngày 8-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện chùa Phổ An (ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và chính quyền địa phương xã Kon Pne tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn tại địa phương.

Theo đó, đoàn trao tặng 405 suất quà (516.000 đồng/suất) cho 405 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của 3 làng (trong đó làng Kon Hleng 146 hộ, làng Kon Ktonh 168 hộ, làng Kon Kring 91 hộ), mỗi suất quà bao gồm: mì tôm, cá khô, chăn ấm, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác, đồng thời tặng 254 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 254 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, quà tặng gồm: sách vở và đồ dùng học tập.

Tổng trị giá quà tặng 259,7 triệu đồng do phật tử chùa Phổ An vận động các Mạnh Thường Quân tỉnh Long An tài trợ.