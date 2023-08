Tạm giữ 10 thanh niên đánh nhau khiến 1 người tử vong tại chỗ

(GLO)- Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Quảng Ngãi) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giữ hình sự 1 đối tượng tàng trữ ma túy và nhiều vũ khí, hung khí nóng.

Ngày 26.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đôi vợ chồng hờ cầm đầu đường dây ma túy.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 10-2021 đến tháng 8-2022 tại TP. Pleiku.

(GLO)- Ngày 24 - 8, Cơ quan Cảnh sát Đ iều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Nguyên Long (SN 1992 ; trú tại làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ ) ; Đinh Liêm (SN 2001) và Đinh Văn Thiêng (SN 2006 ; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” .

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Luân (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.