Suzuki ra mắt “huyền thoại xe ga” Avenis 125: Giá chưa tới 50 triệu đồng, tuyên chiến Honda Air Blade

(GLO)- Suzuki vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga Avenis 125 tại Nhật Bản. Mẫu xe đô thị 125cc này được xem là “át chủ bài” mới của Suzuki, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động trong phân khúc tay ga phổ thông.

Avenis 125 phiên bản 2025 sẽ chính thức mở bán từ ngày 28/10/2025, với giá bán lẻ đề xuất 284.900 yên, tương đương khoảng 48 triệu đồng. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc tay ga thể thao 125cc - nơi người dùng luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và tính thực dụng.

Avenis 125 gây ấn tượng với dáng xe gọn gàng, đậm chất thể thao. Thân xe được vuốt thẳng cùng những đường gân nổi sắc nét, tạo cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn. Phần đuôi xe được vuốt cao theo phong cách thể thao, trong khi cụm đèn pha và đèn hậu LED mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại và giúp tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển ban đêm.

Xe có kích thước tổng thể 1.895 x 710 x 1.175 mm, chiều cao yên 780 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và trọng lượng chỉ 107 kg - giúp Avenis 125 trở thành một trong những mẫu tay ga nhẹ và dễ điều khiển nhất trong phân khúc, đặc biệt phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị đông đúc.

Dù thuộc phân khúc phổ thông, Suzuki vẫn không quên “chiều lòng” người dùng trẻ bằng hàng loạt tiện ích đáng giá: Màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu và nhiều thông tin vận hành khác. Cổng sạc USB tích hợp trong hộc chứa đồ phía trước - cực kỳ tiện lợi khi cần sạc điện thoại. Cốp chứa đồ 21,5 lít dưới yên có thể chứa vừa mũ bảo hiểm ¾ hoặc nhiều vật dụng cá nhân.

Suzuki Avenis 125 trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn 124cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử FI. Khối động cơ này sản sinh công suất 8,58 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.500 vòng/phút, mang đến khả năng tăng tốc ổn định, vận hành êm ái và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố được người dùng đô thị ưu tiên hàng đầu.

Avenis 125 sử dụng phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và hệ thống phanh kết hợp CBS, giúp tăng độ ổn định khi phanh gấp.

Bộ vành trước 12 inch và vành sau 10 inch cùng lốp kích thước 90/90-12 và 90/100-10 giúp xe bám đường tốt, dễ điều khiển.

Ngoài ra, yên xe dày, rộng và êm ái, sàn để chân phẳng giúp người lái thoải mái hơn khi di chuyển đường dài hoặc chở thêm đồ. Hệ thống đèn chiếu sáng cường độ cao và khung bảo vệ hông xe cũng được đánh giá cao về tính an toàn và thực dụng.

Suzuki mang đến cho Avenis 125 ba lựa chọn màu sắc nổi bật: Đỏ Pearl Mira / Đen Glass Sparkle (BGX) - năng động, thể thao. Trắng Pearl Glacier / Đen Glass Sparkle (DVX) – tinh tế, hiện đại. Đen Glass Sparkle (6UX) - mạnh mẽ, tối giản.

Với mức giá dưới 50 triệu đồng, thiết kế thể thao, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ổn định, Suzuki Avenis 125 được kỳ vọng sẽ trở thành “tân binh đáng gờm” trong phân khúc tay ga 125cc tại châu Á - nơi Honda Air Blade vốn đang thống trị suốt nhiều năm qua.