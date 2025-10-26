Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Suzuki ra mắt “huyền thoại xe ga” Avenis 125: Giá chưa tới 50 triệu đồng, tuyên chiến Honda Air Blade

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Suzuki vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga Avenis 125 tại Nhật Bản. Mẫu xe đô thị 125cc này được xem là “át chủ bài” mới của Suzuki, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động trong phân khúc tay ga phổ thông.

Avenis 125 phiên bản 2025 sẽ chính thức mở bán từ ngày 28/10/2025, với giá bán lẻ đề xuất 284.900 yên, tương đương khoảng 48 triệu đồng. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc tay ga thể thao 125cc - nơi người dùng luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và tính thực dụng.

glo-suzuki-1.jpg

Avenis 125 gây ấn tượng với dáng xe gọn gàng, đậm chất thể thao. Thân xe được vuốt thẳng cùng những đường gân nổi sắc nét, tạo cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn. Phần đuôi xe được vuốt cao theo phong cách thể thao, trong khi cụm đèn pha và đèn hậu LED mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại và giúp tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển ban đêm.

glo-suzuki-2.jpg

Xe có kích thước tổng thể 1.895 x 710 x 1.175 mm, chiều cao yên 780 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và trọng lượng chỉ 107 kg - giúp Avenis 125 trở thành một trong những mẫu tay ga nhẹ và dễ điều khiển nhất trong phân khúc, đặc biệt phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị đông đúc.

glo-suzuki-3.jpg

Dù thuộc phân khúc phổ thông, Suzuki vẫn không quên “chiều lòng” người dùng trẻ bằng hàng loạt tiện ích đáng giá: Màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu và nhiều thông tin vận hành khác. Cổng sạc USB tích hợp trong hộc chứa đồ phía trước - cực kỳ tiện lợi khi cần sạc điện thoại. Cốp chứa đồ 21,5 lít dưới yên có thể chứa vừa mũ bảo hiểm ¾ hoặc nhiều vật dụng cá nhân.

glo-suzuki-4.jpg

Suzuki Avenis 125 trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn 124cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử FI. Khối động cơ này sản sinh công suất 8,58 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.500 vòng/phút, mang đến khả năng tăng tốc ổn định, vận hành êm ái và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố được người dùng đô thị ưu tiên hàng đầu.

Avenis 125 sử dụng phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và hệ thống phanh kết hợp CBS, giúp tăng độ ổn định khi phanh gấp.
Bộ vành trước 12 inch và vành sau 10 inch cùng lốp kích thước 90/90-12 và 90/100-10 giúp xe bám đường tốt, dễ điều khiển.

glo-suzuki-5.jpg

Ngoài ra, yên xe dày, rộng và êm ái, sàn để chân phẳng giúp người lái thoải mái hơn khi di chuyển đường dài hoặc chở thêm đồ. Hệ thống đèn chiếu sáng cường độ cao và khung bảo vệ hông xe cũng được đánh giá cao về tính an toàn và thực dụng.

Suzuki mang đến cho Avenis 125 ba lựa chọn màu sắc nổi bật: Đỏ Pearl Mira / Đen Glass Sparkle (BGX) - năng động, thể thao. Trắng Pearl Glacier / Đen Glass Sparkle (DVX) – tinh tế, hiện đại. Đen Glass Sparkle (6UX) - mạnh mẽ, tối giản.

glo-suzuki-6.jpg

Với mức giá dưới 50 triệu đồng, thiết kế thể thao, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ổn định, Suzuki Avenis 125 được kỳ vọng sẽ trở thành “tân binh đáng gờm” trong phân khúc tay ga 125cc tại châu Á - nơi Honda Air Blade vốn đang thống trị suốt nhiều năm qua.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

TVS Apache RTX 300 - Xe côn tay adventure 299cc giá chỉ 59 triệu đồng, thách thức các "ông lớn"

TVS Apache RTX 300 - Xe côn tay adventure 299cc giá chỉ 59 triệu đồng, thách thức các "ông lớn"

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thị trường xe máy tại Ấn Độ vừa đón nhận một tân binh  TVS Apache RTX 300, mẫu adventure tourer đầu tiên đến từ thương hiệu TVS. Với mức giá khởi điểm 1,99 lakh Rupee (tương đương khoảng 59 triệu đồng), chiếc xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, cấu hình mạnh mẽ.

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc chưa từng có tiền lệ: chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2025, VinFast - hãng xe điện "Make in Vietnam" - đã cán mốc 103.884 xe bán ra. Thành tích này là "cú hích" có thể định hình lại cục diện ngành ô tô Việt Nam trong thập kỷ tới.

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Lần đầu mua ô tô, lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhu cầu và túi tiền là điều không dễ. Tuy nhiên, trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng, người dùng hiện nay vẫn có khá nhiều mẫu xe đáng chú ý - từ sedan, hatchback đến xe điện - đáp ứng tốt cho việc đi lại cá nhân, gia đình hay chạy dịch vụ.

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kove Moto Malaysia vừa giới thiệu chính thức mẫu adventure-touring hoàn toàn mới - Kove 800X GT phiên bản 2025, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Mẫu xe này được thiết kế chuyên biệt cho những tín đồ đam mê khám phá, chinh phục cung đường dài và địa hình đa dạng.

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý - Lambretta - chính thức trở lại tại thị trường Việt Nam với ba mẫu xe mới: X125, X300 và G350. Sự tái xuất lần này thể hiện tham vọng định hình lại phân khúc xe tay ga cao cấp giàu phong cách tại Việt Nam.

null