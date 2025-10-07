Suzuki Address 125 2025 ra mắt: “Chiến binh” mới thách thức Honda Vision

(GLO)- Vào đầu tháng 10, Suzuki đã chính thức trình làng mẫu xe tay ga Address 125 phiên bản 2025 tại thị trường Nhật Bản. sẵn sàng trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Vision trong phân khúc xe ga phổ thông.

Dù được giới thiệu khá âm thầm, nhưng mẫu xe tay ga Address 125 phiên bản 2025 nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ loạt nâng cấp toàn diện về thiết kế, động cơ, khung sườn và tiện ích. Xe được lột xác toàn diện từ thiết kế đến công nghệ.

Suzuki Address 125 2025 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cổ điển quen thuộc, nhưng được tinh chỉnh theo phong cách hiện đại và sắc nét hơn. Cụm đèn pha trước được thiết kế lại hoàn toàn, kết hợp lớp sơn mờ tạo cảm giác cao cấp. Các chi tiết nhỏ như viền crôm, đèn hậu và các mảng ốp thân xe cũng được tái thiết kế để tạo nên một tổng thể liền mạch, hài hòa và tinh tế hơn.

Không chỉ thay đổi diện mạo, Address 125 mới còn được nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng vận hành. Khối động cơ 124cc vẫn giữ nguyên mức công suất tối đa 8,4 mã lực, nhưng Suzuki đã tinh chỉnh để đạt mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm sớm hơn - tại vòng tua 5.000 vòng/phút, trong khi vòng tua tối đa giảm 250 vòng/phút. Điều này mang đến khả năng tăng tốc nhạy bén hơn ở dải tốc độ thấp - rất phù hợp cho điều kiện giao thông đô thị.

Suzuki cũng không bỏ qua các chi tiết kỹ thuật như hệ thống ống xả, ECU và hệ thống nạp khí, tất cả đều được nâng cấp nhằm tối ưu hiệu suất tổng thể và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Đặc biệt, hệ thống truyền động vô cấp CVT được tinh chỉnh để loại bỏ hiện tượng "vọt tua" - giúp xe tăng tốc mượt mà và liền mạch hơn, mang lại trải nghiệm lái dễ chịu trong môi trường đô thị đông đúc.

Khung sườn mới của xe cũng là một điểm nhấn quan trọng. Với thiết kế hoàn toàn mới, khung xe nhẹ hơn 1 kg so với phiên bản cũ nhưng lại có độ cứng cao hơn 25%. Nhờ đó, Address 125 2025 mang đến cảm giác lái chắc chắn, ổn định hơn khi ôm cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao. Hệ thống giảm xóc cũng được tinh chỉnh để tăng độ êm ái khi di chuyển qua các điều kiện mặt đường khác nhau.

Suzuki không quên bổ sung loạt trang bị tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Xe được trang bị hệ thống khởi động mới, giúp đề nổ êm ái và hạn chế tiếng ồn - một chi tiết tuy nhỏ nhưng góp phần nâng tầm chất lượng vận hành. Ngoài ra, Address 125 2025 còn có giá chở hàng phía sau, hai hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB tiện lợi - những tính năng thiết thực cho người dùng hàng ngày.

Dù được nâng cấp toàn diện, Suzuki Address 125 2025 chỉ có mức giá tăng nhẹ 6.600 yên so với phiên bản trước, lên mức 280.500 yên (khoảng 49,2 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Đây được xem là mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe ga phổ thông, đặc biệt khi so với các đối thủ như Honda Vision.

Với sự lột xác mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn công nghệ, Suzuki Address 125 2025 không chỉ là bản nâng cấp thông thường mà là một “tuyên bố” rõ ràng của Suzuki trong cuộc đua xe ga đô thị. Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ làm nóng lại thị trường xe tay ga trong thời gian tới và là cái tên đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe bền bỉ, tiện dụng và hiện đại.