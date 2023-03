Tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn TP. Pleiku, khách đến mua hàng khá nhộn nhịp. Chị Bùi Thị Mến-Chủ shop hoa Bách Hợp (152 Phan Đình Phùng) cho hay: Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, lượng khách đến mua hoa làm quà tặng dịp 8-3 khá đông. Ngoài phục vụ các lẵng hoa tươi, lẵng trái cây, cửa hàng còn thiết kế thêm lẵng trái cây phối hoa tươi xung quanh, giá dao động từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/giỏ; hay bó hoa kèm quà theo yêu cầu của khách hàng. “Năm nay, trước ngày 8-3, giá hoa các loại đều tăng, riêng hoa hồng Đà Lạt tăng gấp đôi, hoa hồng ngoại tăng khoảng 40%. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cửa hàng đã nhập về một số loại hoa mới lạ cùng cách gói bắt mắt. Trung bình mỗi dịp 8-3, cửa hàng tiêu thụ khoảng 500 lẵng hoa, trị giá khoảng 300 triệu đồng”-chị Mến chia sẻ.

Vừa chọn quà để tặng vợ và 2 con gái trong ngày 8-3, ông Trần Văn Hưng (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Vào dịp 8-3, tôi thường làm một lẵng hoa để tặng vợ con. Vừa rồi, tôi thấy nhân viên cửa hàng làm lẵng hoa kèm trái cây khá đẹp nên tôi đã đặt lẵng hoa kiểu này để làm quà tặng người thân”. Còn anh Nguyễn Tuấn Tú (tổ 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Năm nay, tôi đặt shop hoa thiết kế hộp quà chính giữa, xung quanh gắn hoa khô baby để tăng thêm phần bắt mắt và giá trị cho món quà. Hy vọng bạn gái sẽ thích”.

Tại các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh, càng đến gần ngày 8-3, thị trường quà tặng càng sôi động. Các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, shop hoa, quà lưu niệm chủ động chuẩn bị hàng hóa, đa dạng mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Để chuẩn bị hoa phục vụ một số cơ quan, doanh nghiệp, ngày 5-3, chị Nguyễn Thị Nguyệt-Chủ shop hoa Minh Nguyệt (tổ 6, thị trấn Kbang) đã nhập gần 10.000 cành hoa hồng, hoa đồng tiền, hướng dương, ly, lan, baby, tường vi. “Tôi vừa nhận 20 đơn đặt mua hoa của một số cơ quan, đơn vị, chủ yếu mua hoa trang trí cho buổi tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ. Khách hàng mua quà, hoa thường tăng trong ngày 7 và 8-3. Ngoài hoa tươi, xu hướng bó hoa bằng tiền thật được một số khách hàng nam lựa chọn tặng vợ, người yêu của mình”-chị Nguyệt nói.

Bên cạnh các shop hoa, nhiều cửa hàng mỹ phẩm tại thị xã An Khê cũng nhộn nhịp người mua. Chị Hồ Thị Thơ-Chủ cửa hàng Hoàng Thơ (440 Quang Trung, phường An Phú) cho biết: “Khoảng 1 tuần nay, nhu cầu mua sắm các mặt hàng như: nước hoa, kem nền, phấn phủ, dưỡng da, son môi, kem chống nắng, dầu gội đầu… tăng khoảng 10% so với ngày thường. Cùng với đó, một số mặt hàng nước yến, bột ngũ cốc dinh dưỡng, sữa cũng được chị em, cánh mày râu mua làm quà biếu, thể hiện sự tri ân, chăm lo sức khỏe đối với mẹ”.

Năm nay, ngoài những mặt hàng quen thuộc thường được làm quà tặng dịp 8-3 như: hoa, gấu bông, đồ trang trí để bàn thì khách hàng có xu hướng chuyển sang tặng những món quà thiết thực, phù hợp với nhu cầu sử dụng như giỏ trái cây, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, trang sức, quần áo, túi xách, giày dép… Một số cửa hàng đã tung ra nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút khách. Chị Nguyễn Thị Ngọc Sang-nhân viên cửa hàng ELLY (03A Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) cho biết: Hệ thống ELLY chạy chương trình khuyến mãi dịp 8-3 kéo dài từ ngày 25-2 đến 10-3 với ưu đãi giảm giá rất nhiều sản phẩm của nữ từ túi xách, giày, phụ kiện; đặc biệt là đồng giá sản phẩm 199-299-399-499 ngàn đồng.

Trong khi đó, cửa hàng Gumac (335 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) lại triển khai các ưu đãi lớn ở tất cả mặt hàng với mức giảm lên đến 50%, mua 4 tặng 1... kéo dài trong 18 ngày. Chị Nguyễn Thị Trúc Uyên-Cửa hàng trưởng-cho hay: “Mấy ngày qua, ghi nhận một lượng khách lớn đổ về mua sắm nên sức tiêu thụ đã tăng khoảng 10% so với mấy ngày trước”.

Còn tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku, chương trình khuyến mãi “Tháng của nàng, Deal vừa ý-giá vừa ví” thực hiện từ ngày 23-2 đến 8-3 áp dụng cho ngành hàng hóa phẩm, đồ dùng, may mặc, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ… với ưu đãi giảm giá cực lớn. Tương tự, nhiều quán cà phê trên địa bàn TP. Pleiku cũng đưa ra các chương trình thiết thực như giảm giá 100% cho 1 đồ uống bất kỳ cho khách nữ có ngày sinh trong tháng 3 và tặng voucher 20% cho bill nước lần sau; giảm giá 15-20% cho bàn khách nữ; một số spa triển khai ưu đãi 10-40% các dịch vụ trẻ hóa da, massage toàn thân, phun xăm; các nha khoa giảm giá 10-30% giá dịch vụ.