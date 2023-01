Siết chặt kiểm tra hoạt động vận tải hành khách

Tin liên quan Vận tải hành khách dịp Tết: An toàn, thuận tiện

Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT), từ ngày 27-1 đến nay, tại các bến xe trong tỉnh đã có hơn 600 chuyến xe xuất bến, vận chuyển hơn 15.000 lượt hành khách từ Gia Lai đi các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, chủ yếu là xe đi đến các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các tỉnh miền Trung. Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, những ngày qua, Thanh tra Sở GT-VT đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để ứng trực tại các vị trí, địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các khu vực bến xe, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về vận tải hành khách, nếu có.

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT-cho hay: Lực lượng Thanh tra tập trung kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ như: “xe dù”, “xe vòng vo” đón trả khách không đúng nơi quy định; “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”, chạy sai hành trình, chở quá số người quy định; tăng giá vé trái quy định; không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của phương tiện, người điều khiển phương tiện; thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông khi giải quyết thủ tục cho xe ra, vào bến; hoạt động của thiết bị giám sát hành trình; hoạt động của các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện.

Cùng với đó, Sở GT-VT cũng đã có văn bản chỉ đạo các bến xe khách trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách, triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng-chống dịch Covid-19; bố trí nhân sự trực tại bến xe để phối hợp trong công tác điều hành, kiểm tra, giám sát; phối hợp huy động phương tiện giải tỏa, chuyển tải khách tại bến xe. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, có đầy đủ các bảng thông báo về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy, giá vé; tăng cường hệ thống chiếu sáng về ban đêm, phòng-chống cháy nổ; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bến, yêu cầu các quầy dịch vụ trong bến cam kết không tăng giá dịch vụ bất hợp lý. Kiểm tra, niêm yết giá và yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện niêm yết đúng giá (kể cả giá phụ thu) tại bến, trên phương tiện. Kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan quản lý tuyến, quản lý giá, quản lý thị trường các hành vi vi phạm về giá và các quy định về vận tải khách của tổ chức, cá nhân để có biện pháp xử lý. Tăng cường công tác kiểm tra, cương quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định, chú trọng kiểm tra điều kiện về đảm bảo an toàn giao thông. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp; đảm bảo lái xe không sử dụng rượu bia trước khi cho xe xuất bến.

Ông Chu Sỹ Hoạt-Phó Giám đốc điều hành Bến xe Đức Long Gia Lai-cho biết: Mỗi ngày có khoảng 130 lượt xe khách xuất bến, tăng khoảng 40% so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách khi đến bến xe, đơn vị đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và hành khách thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19. Chủ động phối hợp với Thanh tra Sở GT-VT, lực lượng Công an để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong bến, khu vực xung quanh bến. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp vận tải thống nhất phương án bố trí xe dự phòng sẵn sàng giải tỏa khách khi số lượng khách qua bến tăng đột biến. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương tiện và người lái, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi xe xuất bến. Nhờ chuẩn bị tốt các mặt công tác và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị kinh doanh vận tải nên đến thời điểm này, việc vận tải hành khách tại Bến xe Đức Long Gia Lai diễn ra thuận lợi, an toàn, không xảy ra tình trạng ùn ứ khách.