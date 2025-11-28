Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Santa Fe tiết kiệm nhiên liệu sắp về Việt Nam, đại lý mở cọc với giá khoảng 1,3 tỷ

(GLO)-Sự xuất hiện của biến thể hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu được kỳ vọng sẽ giúp Hyundai Santa Fe lấy lại sức hút tại thị trường Việt Nam.

Mẫu Santa Fe thế hệ mới đã ra mắt từ cuối năm 2024 với thiết kế thay đổi toàn diện, đi kèm hai tùy chọn động cơ xăng mới và không còn bản máy dầu. Để mở rộng lựa chọn cho khách hàng, Hyundai chuẩn bị bổ sung thêm phiên bản Santa Fe Hybrid.

hyundai-santa-fe-hybrid-2596.jpg
Mẫu Santa Fe thế hệ mới

Một số đại lý trong nước đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Theo thông tin từ đại lý, Santa Fe Hybrid sẽ chính thức giới thiệu vào tháng cuối năm 2025, đồng thời được định vị là biến thể cao cấp nhất của dòng SUV cỡ trung. Giá dự kiến vào khoảng 1,3 tỷ đồng, tương đương phiên bản Calligraphy Turbo đang bán hiện nay.

hyundai-santa-fe-hybrid-2-2260.jpg

Điểm khác biệt lớn nhất của Santa Fe Hybrid nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

hyundai-santa-fe-hybrid-3-ded2.jpg

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được đại lý tiết lộ chỉ 5,1 lít/100 km — con số rất ấn tượng trong phân khúc SUV hạng D. Bên cạnh đó, xe còn có các công nghệ e-Dynamic Drive tối ưu hiệu suất, e-Comfort Drive cải thiện sự êm ái và hệ thống phanh tái tạo năng lượng điều chỉnh bằng lẫy sau vô-lăng.

hyundai-santa-fe-hybrid-5-de38.jpg

Thông tin về trang bị cụ thể cho thị trường Việt Nam hiện vẫn được giữ kín, nhưng với vị thế là bản cao cấp nhất, Santa Fe Hybrid được kỳ vọng sở hữu đầy đủ tiện nghi. Ở thị trường nước ngoài, mẫu xe này có hệ thống đèn LED toàn bộ, ghế trước thông gió, sưởi ở hai hàng ghế đầu, bệ tỳ tay mở hai chiều, cốp điện thông minh, màn hình 12,3 inch, sạc không dây, hỗ trợ giữ làn đường Lane Keeping Assist 2 và kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị.

xehay-hyundai-270624-4.jpg

Sự bổ sung phiên bản hybrid được xem là động lực quan trọng giúp Santa Fe cải thiện doanh số sau thời gian hụt hơi trước các đối thủ. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Santa Fe chỉ đạt 2.179 xe bán ra, thua xa Ford Everest (9.760 xe) và kém cả Toyota Fortuner (2.555 xe).

