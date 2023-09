Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

(GLO)- Sáng 15-9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá lại đối với 11 biển số xe ô tô do phiên đấu giá thứ nhất tạm dừng vì sự cố kỹ thuật. Mức giá cao nhất thuộc về BKS 30K - 555.55 với giá 14,12 tỉ đồng

(GLO)- Phạm Hải Triều-cựu Thiếu tá Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cùng người đi đăng ký xe bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa, nhận hối lộ.

Theo thống kê của tổ chức dữ liệu Compare The Market, Việt Nam đứng thứ 5 trong 10 quốc gia có chi phí sạc điện rẻ nhất nhất thế giới. Được biết, việc so sánh giá thành dựa theo đồng Đô la Australia (AUD).

Những xe này do Công ty Cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam sản xuất, lắp ráp từ ngày 28/4/2017 đến ngày 27/10/2018 tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ cho biết chốt của cốp ở một số mẫu xe của Kia thuộc diện thu hồi có thể rạn nứt, dẫn đến không thể mở cốp xe bên trong và nguy cơ khiến người mắc kẹt trong xe.

Hơn 5.000 biển số xe bị nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang can thiệp qua phần mềm để cấp sai quy định. Nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm và mở rộng kiểm tra việc cấp biển số xe ở các tỉnh thành khác.