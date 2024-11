Pleiku: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tại phường Hội Thương

Tham gia hội nghị có trên 30 đại biểu là lãnh đạo UBND phường, đại diện các bộ phận chuyên môn và lực lượng cán bộ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Hội Thương.

Quang cảnh Hội nghị truyền thông khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tại phường Hội Thương ngày 9-11. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, các đại biểu được ông Lê Tiến Mạnh-Trưởng phòng Truyền thông (BHXH tỉnh) phổ biến chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt nhấn mạnh tuyên truyền chính sách hỗ trợ về BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Được biết, phường Hội Thương hiện có 28 người là thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Nhằm thực hiện mục tiêu 100% lực lượng tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 của HĐND tỉnh Gia Lai, UBND phường Hội Thương tăng cường công tác truyền thông, vận động đến các đối tượng, giúp họ hiểu rõ quyền và lợi ích thiết thực, từ đó tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.