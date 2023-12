Pleiku tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023

Tin liên quan Krông Pa và Chư Sê tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Trong năm 2023, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Trong đó, thu ngân sách nhà nước theo phân cấp thành phố thực hiện trên 1.000 tỷ đồng, đạt gần 71% kế hoạch tỉnh và trên 62% kế hoạch thành phố; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện trên 59.300 tỷ đồng, đạt 100,63% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện trên 11.250 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch; công tác triển khai thực hiện của các dự án, công trình xây dựng cơ bản được đảm bảo.

Trong năm, thành phố đã tiến hành tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn như: Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên); Ngày hội Văn hóa du lịch TP. Pleiku gắn với giải chạy Gia Lai city trail “Giấc mơ đại ngàn”... Qua đó đã thu hút trên 860.000 lượt khách tham quan, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt hơn 630 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2022. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, an ninh-quốc phòng được triển khai đồng bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận nhằm giải quyết những tồn tại, khó khăn trong năm 2023 và đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Việt Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2024; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 nghị quyết, 1 chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII và 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các công trình cơ bản; tăng cường chỉ số cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, chuẩn bị các điều kiện giao quân năm 2024 đảm bảo đúng quy định, quy trình tuyển quân; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng thời, tăng cường tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.