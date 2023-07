Pleiku: Hơn 70 học viên tham gia huấn luyện tự vệ đợt 6 năm 2023

(GLO)- Theo Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2024 vừa được phê duyệt, năm 2024 sẽ mở 5 khóa, mỗi khóa từ 60 đến 70 đồng chí tại Học viện Quốc phòng.

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng-chống thiên tai tại địa phương.

(GLO)- Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới” giai đoạn 2017-2022, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và các đồn Biên phòng trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò phụ nữ cùng góp sức bảo vệ biên giới.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Nga từ ngày 5-6/7, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 6.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, các thông tin liên quan đến vụ việc ở Đắk Lắk đều được Bộ Công an thường xuyên cung cấp, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

(GLO)- Sáng 5-7, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ; Bộ Công an) tổ chức hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Păh.