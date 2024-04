Pleiku hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029

Tối 27-3, tại xã An Thành, Thường trực H uyện ủy Đak Pơ đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ và bà con làng Kuk Kôn.

(GLO)- Ngày 28-3, đoàn công tác do ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn thị xã An Khê nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.