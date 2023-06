Pleiku: 130 học viên tham gia bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

(GLO)-Theo đài RT, Ủy ban chống khủng bố của Nga ngày 23/6 cho biết, tuyên bố của ông Prigozhin- ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner- là hoàn toàn vô căn cứ và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với ông này về lý do kêu gọi nổi dậy vũ trang.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1996, trú xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Mộng Hiền (SN 1987, trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.