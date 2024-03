Phát hiện thi thể nghi là ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng tông chìm tàu cá tại Quảng Ngãi

Chỉ sau 3 ngày thông báo nam sinh ở Khánh Hòa tử vong do cúm A/H5N1, Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương để tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cho biết đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị "bốc hơi" số tiền lớn trong tài khoản.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 254 bị can liên quan vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) tại TPHCM và các tỉnh thành.

Đại diện Bộ Công an xác định trong vụ án đường dây khai thác cát trái phép ở An Giang, các bị can đã lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lời bất chính 253 tỉ đồng