(GLO)- Ngày 4-9, Công an tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ phát động; cùng dự có các Phó Giám đốc và lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an Gia Lai đã quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đập tan âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, lập nhiều chiến công, thành tích trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, khám phá thành công hàng trăm vụ án mà dư luận quan tâm. Qua đó, giữ vững ổn định an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân. Đồng thời, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương tổ chức quán triệt thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua đặc biệt gắn với các chỉ tiêu công tác được giao, đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn và thành công Đại hội Đảng các cấp và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp; chú ý phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị, Công an địa phương quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi 3 nội dung trọng tâm đã được nêu trong kế hoạch phát động.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại huyện Chư Sê và Ia Grai.