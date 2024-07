Ông Trump tuyên bố trở lại tranh cử tại nơi bị ám sát hụt

"Tôi sẽ trở lại Butler vì một cuộc vận động lớn và xinh đẹp, vinh danh linh hồn người hùng cứu hỏa mến yêu của chúng ta, Corey, và những người yêu nước dũng cảm đã bị thương", ông phát biểu, đề cập lính cứu hỏa Corey Comperatore thiệt mạng và 2 người bị thương trước khi tay súng Thomas Matthew Crooks bị mật vụ bắn hạ.

Sau vụ việc, ông Trump đã vận động tại các bang Michigan, Bắc Carolina và sẽ đến bang Minnesota và thị trấn Harrisburg (Pennsylvania), nhưng chưa rõ khi nào ông quay lại Butler.

Cựu tổng thống ngày 25.7 khẳng định ông thực sự đã bị trúng đạn và chỉ trích FBI, khi cho biết cơ quan này "thậm chí chưa bao giờ kiểm tra" nguyên nhân gây ra thương tích cho mình. Bác sĩ Ronny Jackson, người đang điều trị cho ông Trump, hôm 26.7 khẳng định "hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump bị trúng bất kỳ thứ gì khác ngoài đạn". Sau đó, FBI ra thông cáo xác nhận rằng thứ bắn trúng tai cựu tổng thống là một viên đạn, "dù còn nguyên vẹn hay đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ". Hiện FBI đang muốn phỏng vấn ông Trump để có lời khai của nạn nhân trong quá trình điều tra.



Tiếp nối nỗ lực vận động tranh cử, ông Trump dự một hội nghị bảo thủ tại Florida tối 26.7 (giờ địa phương) và công kích ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ là Phó tổng thống Kamala Harris.

Theo tờ Politico, ông chỉ trích bà Harris về các vấn đề nhập cư, tội phạm, lạm phát và quyền phá thai. Phát ngôn viên James Singer, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris, ra thông cáo chỉ trích rằng ông Trump "nhìn chung nghe như một người mà bạn không muốn ngồi gần trong nhà hàng, nói chi là tổng thống", đồng thời khẳng định bà Harris đưa ra tầm nhìn về nước Mỹ tập trung vào tự do, cơ hội và an ninh.

Theo một khảo sát do tờ The Wall Street Journal tiến hành với sự tham gia của 1.000 cử tri, ông Trump thu hút 49% sự ủng hộ, còn bà Harris thu hút 47%. Khảo sát công bố hôm 26.7 có biên độ sai số 3,1% cho thấy cách biệt thu hẹp so với khảo sát trước đó, khi ông Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden 6%.

Trong một diễn biến khác, bà Harris ngày 25.7 lập tài khoản TikTok chính thức của phó tổng thống, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt theo dõi và lượt thích.