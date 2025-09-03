Những mẫu xe nào đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km?

(GLO)- Theo số liệu do các hãng công bố, hiện chỉ có hơn chục mẫu xe tại thị trường Việt Nam đạt mức tiêu hao nhiên liệu trung bình dưới 4,83 lít/100 km.

Mức tiêu thụ này được đặt làm mục tiêu trong dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới do Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) đề xuất, yêu cầu toàn bộ xe con tại Việt Nam phải đạt mức tiêu hao trung bình (CAFC) 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Mục đích là nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, điều này đang gây lo ngại cho nhiều doanh nghiệp ô tô.

Mẫu xe Honda HR-V hybrid có mức tiêu hao từ 4,44 - 4,56 lít/100km.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, nếu áp dụng tiêu chuẩn này, khoảng 96% xe chạy xăng và 14% xe hybrid hiện nay trên thị trường sẽ không đạt yêu cầu. Thống kê của VAMA cũng cho thấy chỉ có hơn chục mẫu xe tại Việt Nam hiện nay đạt mức tiêu thụ dưới 4,83 lít/100 km.

Mẫu xe Nissan Kicks.

Toyota dẫn đầu với nhiều mẫu hybrid, gồm: Corolla Altis: 4,76 lít/100 km; Camry HEV: 4,2 lít/100 km; Yaris Cross HEV: 3,8 lít/100 km và Innova Cross HEV: 4,35 lít/100 km.

Mẫu xe BYD M6.

Honda góp mặt với: HR-V e:HEV RS: 4,44 lít/100 km; Civic e:HEV RS: 4,56 lít/100 km; CR-V hybrid: 4,45 lít/100 km trong đô thị cơ bản, nhưng tăng lên 4,95 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp và 5,24 lít/100 km trong đô thị phụ.

Mẫu xe Toyota Yaris Cross.

Ở phân khúc cao cấp có: BMW XM 50e: 1,3 lít/100 km; Volvo XC60 và XC90 hybrid: dưới 2 lít/100 km.

Toyota Camry HEV tiêu hao 4,2 lít/100 km.

Một số mẫu xe khác: Suzuki Swift hybrid: 4,26 lít/100 km; Kia Sorento PHEV: 2 lít/100 km; Nissan Kicks e-Power hybrid: 4,6 lít/100 km.

Xe KIA Sorento hybrid.

Các mẫu xe Trung Quốc cũng gây chú ý với mức tiêu thụ rất thấp nhờ công nghệ plug-in hybrid: BYD Sealion 6 PHEV: 1,1 lít/100 km (khi pin đầy); Jaecoo J7 hybrid: chỉ 1 lít/100 km.