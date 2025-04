Nhiều địa phương thu nghìn tỷ từ du lịch trong quý I-2025

Huế thu hơn 2.600 tỷ đồng từ du lịch

Với nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch đặc sắc được tổ chức từ đầu năm đến nay, đặc biệt tổ chức rất thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 gắn với gắn với Festival Huế đã tạo điểm nhấn, kích cầu du lịch trong những tháng đầu năm.

Vẻ đẹp dịu dàng của Huế hấp dẫn du khách gần xa đến tham quan, thưởng ngoạn. Ảnh: P.V

Theo thống kê, trong quý I, lượng khách đến Huế ước đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 62% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 666 nghìn lượt, tăng gần 50%; lượng khách lưu trú gần 600 nghìn lượt, tăng 27%. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng tăng hơn 52% so với cùng kỳ. Top 10 thị trường khách hàng đầu đến Huế bao gồm Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Malaysia, Ý, Đài Loan (Trung Quốc), Úc, Canada, Thái Lan.

Được biết, Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 có hơn 160 các hoạt động. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan trung ương tổ chức 8 hoạt động, TP. Huế tổ chức 62 hoạt động và các tỉnh, thành trong nước tổ chức 102 hoạt động hưởng ứng.

Với chuỗi các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025, TP. Huế kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4,8-5 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38-40% tổng lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800-11.200 tỷ đồng.

Quảng Nam ước đạt 2.860 tỷ đồng

Tại Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trong quý I-2025 ước đạt 2.240.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Chèo thuyền thúng tại Vườn dừa Bảy Mẫu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam là hoạt động được nhiều du khách yêu thích trải nghiệm. Ảnh: P.V

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.725.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 515.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ; khách tham quan ước đạt 1.495.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ; khách lưu trú du lịch ước đạt 740.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.721 tỷ đồng.

Tổng thu du lịch của tỉnh Hòa Bình ước đạt 1.680 tỷ đồng

Hòa Bình ước đón 1.650.000 lượt khách, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 33,6% kế hoạch năm.

Trong đó, khách quốc tế đạt 230.000 lượt, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 23% kế hoạch năm; khách nội địa đạt 1.420.000 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 36,4% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch ước đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 31% kế hoạch năm.

Nghệ An tăng 23% doanh thu so với cùng kỳ năm trước

Tại Nghệ An, ước tính trong quý I-2025, toàn tỉnh đón 2.220.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 1.350.000 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024; khách quốc tế đạt 22.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 6.656 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội Làng Sen và khánh thành “tượng Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: P.V

Trong năm 2025, Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội Làng Sen và khánh thành “tượng Bác Hồ về thăm quê” chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón đoàn Famtrip/Presstrip phía Bắc đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch Nghệ An chuẩn bị cho du lịch biển Cửa Lò và Lễ hội làng Sen năm 2025; tổ chức không gian ẩm thực du lịch Sen, các gian trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động và phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu quảng bá du lịch Nghệ An tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội 2025.

Du lịch Khánh Hòa thắng lớn

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 3 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó khách quốc tế vượt khách nội địa khi có hơn 1,3 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 1,2 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 13.850 tỉ đồng, tăng gần 21,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường khách Hàn tăng trưởng ổn định, dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Nha Trang-Khánh Hòa.

Ngoài ra việc đón 10 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Cam Ranh trong 3 tháng đầu năm tạo nên tín hiệu tích cực đối với thị trường khách du lịch tàu biển. Dự kiến Khánh Hòa sẽ đón thêm 16 chuyến với khoảng 29.850 khách trong năm 2025.

Bên cạnh đó việc mở lại các đường bay thẳng từ Nga cũng đã khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ của thị trường khách truyền thống này.

TP. Hồ Chí Minh tăng 18,2% lượt khách quốc tế

Du khách nước ngoài tham quan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Tại TP. Hồ Chí Minh, khách quốc tế trong quý I-2025 ước đạt 1.635.620 lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 19,2% so với kế hoạch năm; khách nội địa ước đạt 8.574.194 lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 19,1% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 56.662 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 21,8% so với kế hoạch năm.

Quảng Ninh đặt mục tiêu doanh thu 55 nghìn tỷ đồng từ du lịch

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong quý I-2025, tỉnh đã đón gần 5,7 triệu lượt khách (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024) với tổng doanh thu du lịch ước đạt 13.200 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, quảng bá đa kênh như hợp tác với KOLs quốc tế (TikTok, Instagram,..) và tăng cường chuyển đổi số, quản lý môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh... Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu từ du lịch đạt 55.000 tỷ đồng trong năm 2025