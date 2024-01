Nhiều cô gái trẻ tham gia đường dây đánh bạc hơn 500 triệu đồng/ngày

Phó giám đốc nhà máy mang dao đi cướp ngân hàng Ngày 10-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại TP Vinh, cựu Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phố Hải, trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cướp tài sản".

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị bắt (GLO)- Ông Vũ Văn Sử-nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Công an huyện Kông Chro triển khai chương trình công tác công an năm 2024 (GLO)- Sáng 10-1, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2024.

Nghi phạm cướp tiệm vàng và người trộm vàng trị giá 7,7 tỉ đồng là vợ chồng Một trong 2 nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh và nữ bị can trộm vàng trị giá 7,7 tỉ đồng là vợ chồng. Sự việc được chủ tiệm vàng phát hiện sau khi xảy ra vụ cướp.

2 đối tượng lãnh án vì tàng trữ trái phép chất ma túy (GLO)- Sáng 10-1, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Trịnh Trọng Nghĩa (SN 1999, trú tại thôn 4, xã An Thành) và Phạm Tấn Nghĩa (SN 2005, trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chư Prông: Tỷ lệ điều tra làm rõ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (GLO)- Ngày 9-1, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỉ đồng Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với lượng tiền giao dịch hằng tháng lên đến hàng trăm tỉ đồng

Lật tẩy mánh khóe sau cuộc gọi yêu cầu chuyển gần 400 triệu đồng Sau khi nghe một người lạ gọi điện tự xưng là cán bộ công an thông báo về việc bà T.T.T. ở Hà Tĩnh liên quan đường dây buôn bán ma túy và có thể sẽ bị phạt tù 15 năm, bà đã tới ngân hàng rút gần 400 triệu đồng gửi cho đối tượng này

An Khê: Tạm giữ 3 đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề (GLO)- Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Thị Thu Hà (SN 1993); Nguyễn Thị Hương (SN 1988); Thân Thị Tuyết Mi (SN 1990, cùng trú tại xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Khởi tố nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm vật tư, thiết bị trường học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Khê.

Công an thị xã An Khê nhanh chóng làm rõ đối tượng phóng hỏa làm 3 người tử vong (GLO)-Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, sau 3 giờ xảy ra vụ cháy tại một phòng trọ (ở địa 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê) làm 3 người tử vong, Công an thị xã An Khê đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định được đối tượng phóng hỏa giết người.

Vụ Việt Á: Luật sư đề nghị xem xét bối cảnh phạm tội của bị cáo Chiều 8/1, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á, các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm làm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm của các bị cáo.

Bình Định: Tạm giam nhân viên y tế lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Chiều 8.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn (Bình Định) đã thi hành lệnh bắt bị can và tạm giam 3 tháng đối với Ngô Văn Ẩn (34 tuổi, ở thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ, TX.An Nhơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc tự xưng là phóng viên để “bảo kê” trục lợi hơn 5 tỷ đồng (GLO)- Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1965, trú ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) tự xưng là phóng viên, nhà báo, nhận hơn 5 tỷ đồng của các tài xế xe tải để “bảo kê” lỗi vi phạm.



Tông xe vào cán bộ CSGT rồi kéo lê nạn nhân trên đường Một cán bộ CSGT tại Đà Nẵng trong lúc làm nhiệm vụ thì bị đối tượng manh động tông trúng, kéo lê trên đường.

Công an Gia Lai liên tiếp lập thành tích trong 15 ngày đầu ra quân (GLO)- Trong 15 ngày đầu cao điểm, lực lượng Công an Gia Lai đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19-20 năm tù Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án 19-20 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về tội “Nhận hối lộ”.

