Nhân văn chương trình hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 62 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được quỹ BHYT san sẻ chi phí khám-chữa bệnh, từ đó an tâm điều trị.

Đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

Ngày 14-4, anh Than (SN 1978, thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa) nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện đa khoa tỉnh) với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng, viêm tụy cấp, theo dõi xuất huyết tiêu hóa trên, xơ gan và thở máy.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực chống độc nhận thấy anh Than có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất, hiện đang ở cùng với gia đình anh trai. Bệnh nhân vào không có căn cước công dân, không có thẻ BHYT, chỉ có 1 chứng minh nhân dân cũ nên Khoa đã báo Tổ công tác xã hội hỗ trợ bệnh nhân.

Đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện đa khoa tỉnh) thăm hỏi bệnh nhân Than. Ảnh: Như Nguyện

Qua nỗ lực kết nối với chính quyền địa phương và sau 12 ngày thực hiện các thủ tục cần thiết, anh Than đã được cấp mã định danh, làm thẻ BHYT và được hưởng 100% chi phí nằm viện. Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân Than đã được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực chống độc về Khoa Nội tổng hợp. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, hết thở máy, sức khỏe dần hồi phục.

Chị Blưi (chị dâu bệnh nhân Than) cho biết: Than nhập viện nhưng không có thẻ BHYT nên chúng tôi khá lo lắng vì chi phí khám-chữa bệnh rất cao. Gia đình nghèo, khó khăn, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi gần 30 triệu đồng để lo liệu cho Than. “Rất mừng là em tôi đã được Tổ Công tác xã hội hỗ trợ làm thẻ BHYT, từ đó được hỗ trợ chi phí điều trị. Gia đình cảm ơn lòng tốt của các y-bác sĩ”-chị Blưi thổ lộ.

Một trường hợp khác cũng nhận được sự hỗ trợ thiết thực và nhân văn là bệnh nhân Rơ Châm Ala (SN 1951, làng Bih, xã Ia Púch, huyện Chư Prông). Ngày 28-4, ông Ala nhập viện bởi chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông và cũng không có BHYT. Với mục tiêu tập trung cứu chữa người gặp nạn, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã báo động đỏ nội viện cấp cứu khẩn cấp giúp ông Ala qua cơn nguy kịch. Sau khi bệnh tình ổn định, ông được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị. Song song với đó, Tổ công tác xã hội còn hỗ trợ ông Ala chế độ BHYT. “Các y-bác sĩ đã quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ thẻ BHYT, ơn này tôi ghi nhớ suốt đời”-ông Ala bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Nga-Thành viên Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) động viên bệnh nhân Rơ Châm Ala an tâm điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Giúp bệnh nhân an tâm điều trị

Chị Nguyễn Thị Nga-Thành viên Tổ Công tác xã hội thông tin: Trước đây, Tổ chỉ vận động kinh phí hỗ trợ giúp bệnh nhân nghèo, khó khăn có thêm điều kiện điều trị bệnh. Tuy nhiên, qua thời gian, Tổ nhận thấy việc hỗ trợ thẻ BHYT có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp bệnh nhân được quỹ BHYT san sẻ chi phí khám-chữa bệnh, điều trị theo quy định, từ đó an tâm điều trị, nhất là khi bệnh nặng, cần điều trị dài ngày và chi phí chữa trị cao.

Theo thống kê của Tổ công tác xã hội, riêng quý I-2025, Tổ đã kết nối và phối hợp cùng các tổ chức từ thiện phát 13.840 suất ăn miễn phí gửi đến người bệnh. Tổ cũng kết nối, vận động và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

“Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Tổ công tác xã hội đã hỗ trợ 62 thẻ BHYT cho bệnh nhân. Trong đó, khoảng 20% bệnh nhân trong diện được cấp thẻ BHYT nhưng do vướng mắc thủ tục, giấy tờ đã được Tổ kết nối với cấp có thẩm quyền giải quyết; số còn lại do hoàn cảnh khó khăn không mua thẻ BHYT. Kinh phí mua thẻ trích từ số tiền ủng hộ của các thùng từ thiện đặt tại bệnh viện”-chị Nga cho hay.

Cũng theo chị Nga, ngoài hỗ trợ BHYT, Tổ công tác xã hội còn triển khai nhiều chương trình, hoạt động, thiết thực như hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh và người nhà về thủ tục khám-chữa bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh đều được hướng dẫn, hỗ trợ khi có nhu cầu. Mạng lưới công tác xã hội tại các khoa lâm sàng chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, hoàn cảnh của người bệnh để hỗ trợ kịp thời. Khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, các khoa đã liên hệ với Tổ công tác xã hội để triển khai hỗ trợ, giúp đỡ về viện phí, thẻ BHYT, suất ăn, xe chuyển viện…