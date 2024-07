Nhà thầu bị đánh trượt vì không cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu

Dự án gói thầu số 03: xây lắp và thiết bị Trường Tiểu học Ngô Quyền do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện làm chủ đầu tư sau khi công bố kết quả trúng thầu đã vấp phải kiến nghị của nhà thầu. Cụ thể, gói thầu này có trị giá hơn 9,2 tỷ đồng, có sự tham gia đấu thầu của 2 nhà thầu gồm: Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng A&T-Công ty TNHH Dũng Nguyên Gia Lai-Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 Gia Lai với giá dự thầu 9,211 tỷ đồng; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Khánh An-Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phát Đạt (gọi tắt là Liên danh Công ty Khánh An-Phát Đạt) có giá dự thầu 8,933 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của đơn vị tư vấn, ngày 15-5, chủ đầu tư đã mời Liên danh Công ty Khánh An-Phát Đạt là đơn vị trúng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (E-HSDT) đến cung cấp hồ sơ, tài liệu để đối chiếu với thông tin mà nhà thầu đã cam kết, kê khai trong E-HSDT. Tuy nhiên, tại buổi làm việc này, đại diện Liên danh Công ty Khánh An-Phát Đạt không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu khi đối chứng nên chủ đầu tư đã không thống nhất và sau khi đánh giá lại thì nhà thầu này bị đánh trượt. Sau đó, vào ngày 21-6, chủ đầu tư mời nhà thầu tiếp theo là Liên danh Công ty Xây dựng A&T-Công ty TNHH Dũng Nguyên Gia Lai-Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 Gia Lai đến đối chứng hồ sơ, tài liệu.

Ông Lê Cảnh Trường-Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng An Lộc Tiến (TP. Pleiku) cho biết: “Công ty là đơn vị độc lập được chủ đầu tư thuê lập hồ sơ mời thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị công trình Trường Tiểu học Ngô Quyền (địa điểm mới). Căn cứ thông tin về hồ sơ, tài liệu nhà thầu kê khai trong E-HSDT, chúng tôi nhận thấy Liên danh Công ty Khánh An-Phát Đạt có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công trình nên đã chấm đạt yêu cầu theo quy định. Do vậy, nếu liên danh nhà thầu này cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu đã cam kết, kê khai khi đối chứng với chủ đầu tư thì sẽ tiến tới bước thương thảo ký hợp đồng thực hiện dự án”.

Cũng theo ông Trường: Khi chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu mang hồ sơ, tài liệu lên đối chứng thì người đại diện Công ty TNHH Xây dựng Khánh An (được ủy quyền đối chứng hồ sơ, tài liệu) không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. Do vậy, căn cứ kết quả đối chiếu này, chủ đầu tư yêu cầu công ty tư vấn đánh giá lại và Liên danh Công ty Khánh An-Phát Đạt bị chủ đầu tư đánh trượt kết quả trúng thầu qua mạng trước đó. “Liên danh nhà thầu này từng trúng nhiều gói thầu tại huyện Phú Thiện và nhiều dự án rất lớn khác, thừa năng lực, kinh nghiệm thi công đối với dự án này. Thế nhưng không hiểu lý do gì mà nhà thầu lại không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để đối chứng. Đây rõ ràng là lỗi của nhà thầu, còn chúng tôi đảm bảo việc lựa chọn khách quan, đánh giá năng lực các đơn vị tham gia đấu thầu công khai, minh bạch, đúng quy định”-ông Trường nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Danh Hà-Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Khánh An (tỉnh Khánh Hòa) nhấn mạnh: Bên nhà thầu đang kiến nghị phía chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu; đồng thời, khẳng định việc đánh trượt nhà thầu vì không chứng minh được năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu là không có cơ sở, không đúng quy định. Công ty có đầy đủ hồ sơ như đã đăng ký dự thầu trong E-HSDT, không thiếu bất kỳ tài liệu nào, đồng thời ủy quyền cho ông Trần Văn Giáo (nhân viên Công ty) đại diện đối chiếu hồ sơ với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, ông Giáo chỉ giao lại cho Công ty biên bản giao nhận hồ sơ và 1 tháng sau đó, Công ty mới phát hiện văn bản đối chiếu tài liệu do ông Giáo ký với chủ đầu tư, trong đó có nhiều tài liệu mà Công ty không cung cấp theo yêu cầu của chủ đầu tư. “Quá trình dự thầu cạnh tranh, Công ty đã giảm giá, tiết kiệm cho ngân sách địa phương gần 300 triệu đồng. Do vậy, khi đối chứng hồ sơ, nếu như chưa đủ thì yêu cầu nhà thầu bổ sung nhưng đằng này chủ đầu tư tự quyết. Đề nghị chủ đầu tư nên xem xét lại quá trình đối chứng hồ sơ, tài liệu để làm rõ năng lực, kinh nghiệm đối với hồ sơ dự thầu của công ty chúng tôi một cách trung thực, khách quan”-ông Hà kiến nghị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khanh-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện-cho biết: Qua đối chiếu thông tin về tính hợp lệ của hồ sơ, tài liệu đã cam kết kê khai trong E-HSDT, người được Công ty TNHH Xây dựng Khánh An ủy quyền không cung cấp hồ sơ, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm gồm: bản gốc cam kết cung cấp tín dụng; nhân sự chủ chốt (cán bộ kỹ thuật thi công phòng cháy, chữa cháy); về thiết bị thi công (máy ủi, máy đào, máy lu, ô tô tự đổ, xe tưới nước, máy khoan bê tông cầm tay). “Do vậy, căn cứ vào kết quả đối chiếu hồ sơ, tài liệu, chúng tôi yêu cầu tổ chuyên gia đánh giá lại kết quả đối với nhà thầu này theo quy định”-ông Khanh nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Duy Ngọc:“Việc nhà thầu không chấp hành hoặc không cung cấp các hồ sơ, chứng từ gốc thì chủ đầu tư có quyền từ chối, cho rằng hồ sơ năng lực đó không đầy đủ, không đúng quy định. Do vậy, quá trình kiểm tra không đầy đủ hồ sơ, tài liệu đối chứng theo quy định thì nhà thầu bị loại cũng là chuyện bình thường”.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện: “Sau khi Liên danh Công ty Khánh An-Phát Đạt không đạt yêu cầu, chúng tôi đã có thông báo mời nhà thầu tiếp theo đến thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Sau khi đối chiếu nếu nhà thầu này đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, tài chính, nhân sự thì tiến tới ký kết hợp đồng; còn nếu không đủ năng lực, kinh nghiệm thì sẽ mời nhà thầu kế tiếp (nếu còn). Tình huống xấu nhất là có thể hủy kết quả đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại theo quy định. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo trong mốc thời gian quy định, không ảnh hưởng đến kế hoạch vốn cũng như thực hiện dự án”.

Trao đổi với P.V, luật sư Nguyễn Duy Ngọc-Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Phú (Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai) nhận định: Theo quy định của Luật Đấu thầu, các nhà thầu đều gửi hồ sơ dự thầu trên E-HSDT. Tuy nhiên, chủ đầu tư có quyền yêu cầu đơn vị đấu thầu xuất trình, kiểm tra bằng hồ sơ chứng từ gốc. “Trước đây, trên địa bàn tỉnh đã từng có trường hợp nhà thầu gửi hồ sơ bằng bản photocopy và sau đó trúng thầu. Nhưng sau khi kiểm tra lại thì bên trúng thầu không cung cấp hồ sơ có liên quan đến năng lực thực hiện công trình nên tỉnh đã có văn bản cấm thầu. Đây là 1 trong 30 hành vi vi phạm Luật Đấu thầu”-luật sư Ngọc thông tin.