Nguyên nhân chính khiến bò sữa tiêu chảy và chết hàng loạt tại Lâm Đồng là do vắc xin

Tính đến ngày 6/9, đã có 6.331 con bò bị bệnh, 470 con bò bị chết, gây thiệt hại nặng cho các hộ nuôi bò sữa tại địa phương.

Nguyên nhân do vắc xin

Theo các văn bản của Cục Thú y về việc nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kết luận: “Nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng do nhiễm Pestivirus tauri (BVDV type 2) sau khi tiêm vắc xin Navet-LpVac của Công ty Navetco; trong vắc xin Navet-LpVac của Công ty Navetco có BVDV type 2; kết quả giải trình tự gen của BVDV type 2 có trong mẫu bệnh phẩm và mẫu vắc xin Navet-LpVac có độ tương đồng 100% về nucleotide”.

Đến nay, Lâm Đồng đã huy động nguồn nhân lực phục vụ phòng, chống bệnh với trên 600 người, từ Trung ương (Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng V, VI, Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực chăn nuôi bò sữa); lực lượng cán bộ của các sở, ngành thuộc tỉnh; thú y các huyện, thành phố; thú y cấp xã, lực lượng hỗ trợ tại chỗ của các xã; thú y của Công ty Navetco, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh đã đến từng hộ chăn nuôi hỗ trợ điều trị bò bệnh. Tiếp nhận hóa chất, vật tư, thuốc thú y của Bộ NN&PTNT, Công ty Navetco, Công ty sữa Dalatmilk, Vinamilk, Cô gái Hà Lan, VPmilk đảm bảo cung cấp đủ cho các hộ chăn nuôi điều trị bò bị bệnh hằng ngày.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp cách ly điều trị; vệ sinh phòng bệnh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, hộ chăn nuôi và khu vực xung quanh có bò bị bệnh, chết, buộc tiêu hủy. Thực hiện tiêu hủy bò bị chết đảm bảo vệ sinh môi trường. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm dịch, giết mổ; không để xảy ra tình trạng giết mổ, vận chuyển bò bị bệnh ra khỏi địa bàn (xã, huyện, tỉnh). Thông báo, vận động, tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi, công ty chăn nuôi bò sữa trên địa bàn áp dụng các biện pháp phòng, điều trị theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh trên đàn bò; duy trì huy động lực lượng làm công tác thú y trực tiếp hỗ trợ người dân điều trị bò bị bệnh, theo dõi tình trạng đàn bò, tăng cường chăm sóc bò phục hồi; không để phát sinh thêm và lây lan bệnh. Huy động, hỗ trợ vật tư, thuốc thú y để điều trị bò bị bệnh, đảm bảo không để thiếu vật tư, thuốc trong quá trình điều trị bệnh.

Phối hợp với Công ty Navetco hoàn tất việc thu thập, thống kê, xác nhận danh sách, thông tin các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại để làm cơ sở xây dựng Phương án bồi thường thiệt hại và tổ chức họp, thỏa thuận Phương án với toàn bộ cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại tại địa phương.

Xây dựng phương án bồi thường

Ngay sau khi có kết luận của Cục Thú y, song song với việc tổ chức cứu chữa đàn bò, Sở NN&PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco đã tổ chức các buổi làm việc để xác định trách nhiệm trong cung ứng vắc xin viêm da nổi cục Navet- LpVac của Công ty Navetco gây ảnh hưởng đến việc đàn bò phát bệnh tiêu chảy tại tỉnh Lâm Đồng (lần 1, ngày 15/8/2024 tại UBND huyện Đơn Dương; lần 2, ngày 19/8/2024 tại Sở NN&PTNT).

Lãnh đạo công ty Navetco đã xác nhận sự cố bò phát bệnh tiêu chảy, bò chết trên địa bàn Lâm Đồng là do tiêm vắc xin Navet-LpVac của Công ty Navetco cung cấp; Công ty Navetco cam kết thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người chăn nuôi.

Về tiến độ xây dựng dự thảo Phương án bồi thường thiệt hại: Ngày 15/8/2024, Sở NN&PTNT đã phối hợp với UBND các huyện và Công ty Navetco để xây dựng dự thảo Phương án bồi thường thiệt hại trên đàn bò phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục Navet-LpVac tại tỉnh Lâm Đồng lần 1.

Ngày 30/8/2024, Sở NN&PTNT đã có văn bản số 2130/SNN-CNTYTS báo cáo đề xuất UBND tỉnh yêu cầu Công ty Navetco: phối hợp với các địa phương hoàn tất việc thu thập, thống kê, xác nhận danh sách, thông tin các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 10/9/2024; tổ chức họp, thỏa thuận Phương án với toàn bộ cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại tại các địa phương, hoàn thành trước ngày 20/9/2024; sau khi hoàn thiện Phương án, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chi trả bồi thường cho các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại ngay sau ngày 20/9/2024.

Tới ngày 04/9/2024, Vụ Tài chính - Bộ NN&PTNT đã chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Thú y, Cục chăn nuôi, Cục An ninh kinh tế (Bộ công an) và Công ty Navetco họp bàn về xây dựng phương án bồi thường cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do tiêm do tiêm vắc xin Navet-LpVac tại tỉnh Lâm Đồng. Kết luận cuộc họp, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Công ty Navetco xây dựng phương án bồi thường thiệt hại phải dựa trên cơ sở pháp lý và khi tiến hành thực hiện phải đúng trình tự do luật định.

Hiện nay Công ty Navetco đang trình Phương án bồi thường để lãnh đạo Bộ NNN&PTNT xem xét, quyết định.

Theo DIỄM THƯƠNG (LĐ online)