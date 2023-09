Người phụ nữ dùng giấy tờ giả để đi máy bay từ Phú Quốc - TP HCM

Gửi lời xin lỗi đến khách hàng bị ngộ độc, chủ tiệm bánh mì Phượng tại Hội An mong được thông cảm đồng thời cam kết sẽ đem lại những ổ bánh mì tốt nhất, an toàn nhất khi được cho phép mở cửa lại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Thoan - nguyên Trưởng Công an Chí Linh.

Thi thể cháu bé 2 tuổi được phát hiện trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên), lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có thông báo kết luận giám định về nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong.

(GLO)- Nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Trung thu năm 2023, từ ngày 15-9 đến 29-9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) ra quân tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, Vương Minh Chung, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

(GLO)- Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính với một cán bộ huyện ở Thừa Thiên-Huế do vi phạm nồng độ cồn.