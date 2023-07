Ngày hội bóng chuyền của người dân An Phú

Đó là Giải Bóng chuyền các câu lạc bộ (CLB) xã An Phú mở rộng tranh Cúp By.Shika. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-7) tại Nhà thi đấu thể thao xã An Phú. Đây là giải đấu do CLB Thể dục thể thao xã An Phú đứng ra tổ chức và cũng là lần đầu tiên địa phương đăng cai giải đấu bóng chuyền mở rộng. Theo anh Hồ Hoàng Hiệp-Ủy viên CLB Thể dục thể thao xã An Phú, phong trào bóng chuyền tại xã có sự nở rộ với số lượng người chơi đông đảo, đặc biệt trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy vậy, các vận động viên phong trào chưa có nhiều cơ hội cọ xát, giao lưu với các đội bóng ở địa phương khác. Bên cạnh đó, do bận bịu công việc đồng áng, họ không có nhiều thời gian để theo dõi các giải đấu bóng chuyền khác. Bởi vậy, giải đấu năm nay được ví như “cơn mưa rào giải hạn” cho người dân An Phú. “Nhà thi đấu thể thao của xã được xây dựng quy mô, bài bản nằm ngay trong khuôn viên trụ sở UBND xã. Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi giải có nhiều đội tham gia, chứng tỏ bóng chuyền được nhiều người ưa chuộng nhưng lâu nay ít có giải đấu để các đội so tài”-anh Hiệp cho hay.

Giải năm nay tập hợp 8 đội gồm: Phở Tiến Vi, Dơk Kông, Cơm Đại Phát, Cu Em, Quyên Spa, An Phú, Tân Bình, Dê Đức Khang. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là giải đấu có chất lượng khá cao, bởi quy tụ các cầu thủ phong trào nổi tiếng tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện: Đak Đoa, Chư Sê, Krông Pa.

Đơn cử như đội bóng Cơm Đại Phát. Các cầu thủ của đội chủ yếu đến từ phường Yên Thế với những cái tên “đình đám” của làng phủi Gia Lai như: Hoài Thanh, Văn Hướng, Nguyễn Vũ… Đội bóng Dơk Kông của xã A Dơk (huyện Đak Đoa) hay đội bóng An Phú cũng sở hữu một số cầu thủ nằm trong đội tuyển dân tộc thiểu số huyện Đak Đoa giành ngôi quán quân tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2023. Trong khi đó, đội bóng Quyên Spa lại sở hữu những cầu thủ bóng chuyền phong trào chất lượng của thị xã An Khê.

Do đó, giải đấu là “cú hích” quan trọng cho phong trào bóng chuyền xã An Phú. Anh Thiên-cầu thủ của đội An Phú-hồ hởi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên xã tổ chức giải lớn như vậy. Chúng tôi rất vui khi được thi đấu trên sân nhà, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con dân làng và được thi đấu giao lưu với nhiều cầu thủ hay của các đội bạn. Thi đấu với những đội mạnh, chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm để cải thiện trình độ, khả năng trong thời gian tới”.

Diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, người dân tại xã An Phú tranh thủ thời gian nông nhàn để đến theo dõi những trận cầu hấp dẫn. Mỗi trận đấu có đến hàng trăm người đến xem. Đặc biệt, các trận bán kết và chung kết đã được phát trực tiếp trên kênh truyền thông của mạng xã hội Facebook và YouTube để lan tỏa tới đông đảo người hâm mộ bóng chuyền.

Ông Nguyễn Đình Nam (thôn 4, xã An Phú) chia sẻ: “Trước kia, tôi cũng đôi lần tranh thủ xem bóng chuyền tại tỉnh nhưng lâu lắm rồi mới được xem ngay tại xã nhà. Gia Lai cũng có nhiều cầu thủ hay, các cháu trẻ nên tiến bộ rất nhanh, tấn công mạnh mẽ. Mong rằng xã sẽ tiếp tục tổ chức nhiều giải chất lượng để phục vụ người hâm mộ”.

Giải đấu đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội Cơm Đại Phát. Đây là kết quả không quá bất ngờ với dàn cầu thủ mà khó có đội bóng nào ở Gia Lai có thể vượt qua. Ở trận chung kết, đội Cơm Đại Phát đã cùng đội bóng làng Dơk Kông cống hiến một trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Đội Dơk Kông có nhiều thời điểm chơi bùng nổ dưới sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả song các cầu thủ của Cơm Đại Phát lại bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định để vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1. Ở giải này, đội bóng chủ nhà xã An Phú cũng chơi xuất sắc để giành vị trí thứ 3 chung cuộc.