(GLO)- Ngày 14-7, Cụm thi đua số 4 (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2023).

Giải đấu thu hút gần 100 cầu thủ là cán bộ, chiến sĩ của 8 đơn vị Công an địa phương trong Cụm thi đua số 4 gồm: Chư Prông, Chư Sê, Ia Grai, Chư Păh, Chư Pưh, Đức Cơ, Đak Đoa và TP. Pleiku.

Các đội bóng đã bốc thăm chia cặp thi đấu loại trực tiếp để chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất vào vòng trong. Các trận đấu diễn ra tại sân bóng chuyền của Công an TP. Pleiku với thể lệ 3 set thắng 2. Riêng trận chung kết đánh theo thể thức 5 set thắng 3.

Với đội hình đồng đều và sở hữu nhiều tay đập có khả năng ghi điểm tốt, Công an TP. Pleiku đã áp đảo các đối thủ ở giải đấu này. Họ đã lần lượt vượt qua các cầu thủ của Chư Păh, Đức Cơ với tỷ số 2-0 để lọt vào trận chung kết gặp đội bóng chuyền của Công an huyện Chư Prông. Các cầu thủ Chư Prông dù đã rất cố gắng song không thể cản bước TP. Pleiku giành chức vô địch bằng chiến thắng với tỷ số 3-0.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Công an TP. Pleiku, giải nhì cho Công an Chư Prông, 2 đội Công an huyện Đức Cơ và Đak Đoa giành giải đồng hạng ba.

Đây là giải đấu thường niên được luân phiên tổ chức giữa Công an các địa phương trong Cụm thi đua số 4 nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Công an và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao.