Ngăn chặn thực phẩm “bẩn” tuồn ra thị trường

Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Hồ Chí Minh, khi 2 chiếc xe máy "đấu đầu" nhau khiến 5 người thương vong

Sáng 26/1, người dân địa phương đã phát hiện một người đàn ông nằm chết bất thường khu vực nghĩa trang thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nên đã trình báo cơ quan công an.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nay Y Blang, tỉnh Phú Yên, với 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

(GLO)- Chiều 25-1, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) khu vực An Khê và Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội) tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy thoát nạn và thực tập phương án CC-CNCH tại trường.

Một thanh niên 19 tuổi ở Quảng Ngãi sử dụng các vật liệu để chế tạo pháo, không may bị nổ dẫn đến chấn thương nặng.

Ngày 24/1, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giàng Văn Bằng (sinh năm 1999, trú tại thôn 5, xã Rô Men, huyện Đam Rông) để điều tra về hành vi phá hơn 1,6 ha rừng phòng hộ trái pháp luật.

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 24/1, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tham gia đánh hội đồng khiến một học sinh Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Rành (thành phố Tân An, Long An) tử vong.