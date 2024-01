Nâng cao chất lượng công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

Tin liên quan Bàn giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Trung tướng Nguyễn Văn Long-Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự (THAHS), Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng năm 2023; kết quả tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và tham luận về một số vấn đề nổi bật như: những vấn đề cần chú ý trong thực thi các văn bản pháp luật về tạm giữ, tạm giam; đánh giá tình hình chấp hành pháp luật của Công an các cấp trong thực hiện công tác quản lý tạm giam, tạm giữ; thực trạng, khó khăn trong tổ chức phiên tòa trực tuyến và giải pháp trong thời gian tới…

Trong năm 2023, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và THAHS tại cộng đồng đạt được nhiều kết quả tích cực: Các đơn vị, Công an địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công an, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, chấn chỉnh nhằm quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; tham mưu ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tạo điều kiện cho những người lầm lỡ có cơ hội vay vốn, tái hòa nhập cộng đồng.

Đến nay đã có hơn 1.800 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng số tiền trên 145 tỷ đồng; hơn 350 mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang hoạt động hiệu quả, giúp đỡ hàng ngàn người chấp hành xong án phạt tù tìm được việc làm, ổn định cuộc sống; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án về lĩnh vực quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng; tăng cường giáo dục, thực hiện đầy đủ chế độ đối với can, phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; thực hiện tốt công tác hỗ trợ tư pháp, bảo vệ phiên tòa, quản lý tuyệt đối an toàn các kho vật chứng…

Tại Gia Lai, lực lượng Công an đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trại tạm giam Công an tỉnh và 17 nhà tạm giữ Công an cấp huyện; quản lý, giám sát chặt chẽ phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ; thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại, tổ chức 3 đợt xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm án cho phạm nhân, giảm thời hạn chấp hành án cho người chấp hành án tại cộng đồng trong năm 2023; thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành chức năng phối hợp tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người thi hành án tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương để hạn chế tối đa tỷ lệ tái phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương kết quả đạt được và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đơn vị, Công an địa phương. Đồng thời, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và THAHS tại cộng đồng; tham mưu xây dựng hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác THAHS; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh sát THAHS, quản lý tạm giữ, tạm giam thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.