Nấc thang mới trong điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam

Việc liên tiếp chinh phục 2 tiêu chuẩn ACC (American College of Cardiology) uy tín bậc nhất thế giới về can thiệp mạch vành và quản lý bệnh suy tim có thể coi là nấc thang đưa Vinmec tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành Trung tâm Xuất sắc (COE) về tim mạch đầu tiên tại Việt Nam.

Hiệu quả đột phá: Bệnh nhân xuất viện sớm, biến chứng giảm

Sau lần can thiệp mạch vành năm 2019, ông Dương Chính Thức (79 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) gần đây có các cơn đau ngực. Khi chụp cắt lớp vi tính, các bác sỹ Bệnh viện Vinmec Times City phát hiện bệnh nhân có mức độ hẹp mạch vành là 80%.

Theo Hội Tim mạch học Hoa Kỳ (ACC), tiến hành can thiệp khi mạch vành của bệnh nhân hẹp ở tỷ lệ này chưa thật sự cần thiết và mang lại giá trị. Chỉ khi làm siêu âm tim cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu cơ tim, các bác sỹ mới đưa ra chỉ định can thiệp.

Theo tiêu chuẩn ACC - tiêu chuẩn toàn diện và nghiêm ngặt hàng đầu thế giới về điều trị tim mạch - mục tiêu của người thầy thuốc không chỉ là giải quyết bệnh mà còn phải đo lường được mức độ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh sau điều trị.

Do vậy, trước can thiệp, các bác sỹ đã phỏng vấn theo bộ câu hỏi “Đau thắt ngực” do ACC khuyến cáo, nhằm đánh giá mức độ hạn chế của bệnh động mạch vành đối với hoạt động bình thường của bệnh nhân.

“Đã 30 năm chung sống với bệnh mạch vành, kèm theo tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiền tiểu đường, ban đầu tôi cũng ngần ngại. Nhưng sau khi các bác sỹ Vinmec đưa ra các chỉ định một cách rất thuyết phục, tôi có thể an tâm điều trị,” ông Thức chia sẻ.

Thạc sỹ, bác sỹ Đỗ Xuân Chiến, Trung tâm Tim mạch Vinmec Times City, cho biết trước khi can thiệp, các bác sỹ tiến hành đánh giá các nguy cơ để chủ động dự phòng các biến cố trong và sau can thiệp. Để quá trình can thiệp diễn ra an toàn và hiệu quả nhất còn có sự phối hợp đa chuyên khoa gồm các bác sỹ can thiệp, hồi sức cấp cứu, gây mê, ngoại tim mạch.

“Tất cả được triển khai trên nền tảng thống nhất quy trình chuyên môn chuẩn để có thể xử trí tối ưu mọi tình huống phát sinh. Kết thúc thủ thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, phục hồi chức năng và giáo dục sức khỏe… giúp phục hồi sức khỏe nhanh và được cho ra viện sớm nhưng vẫn đảm bảo an toàn,” Thạc sỹ, bác sỹ Đỗ Xuân Chiến cho biết thêm.

Nhờ quy trình điều trị, chăm sóc “chuẩn Mỹ” tại Vinmec, ông Thức được xuất viện chỉ sau 2 ngày, thay vì phải mất 4 ngày như thông thường. Không những thế, bệnh nhân cũng khôi phục được các hoạt động thể lực thông thường vốn phải hạn chế trước đó.

Theo thống kê, sau gần 1 năm áp dụng tiêu chuẩn ACC, 100% bệnh nhân sau can thiệp mạch vành tại Vinmec, kể cả các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, được xuất viện an toàn sau 2 ngày. Biến chứng thường gặp nhất là suy thận do chất cản quang sau can thiệp đã giảm từ 17% xuống xấp xỉ 0%.

Xây dựng Trung tâm Xuất sắc về tim mạch đầu tiên tại Việt Nam

Điều trị, chăm sóc liên tục và tối ưu từng giai đoạn, ngay cả khi người bệnh đã xuất viện là mục tiêu của Chương trình can thiệp mạch vành theo chuẩn ACC tại Vinmec, dựa trên triết lý “chăm sóc dựa trên giá trị,” nghĩa là hiệu quả chăm sóc điều trị và dịch vụ hoàn hảo tương xứng với chi phí phải trả.

Sự đo lường hiệu quả đối với từng bệnh nhân được bắt đầu từ quy trình chăm sóc, phác đồ điều trị can thiệp dựa trên chứng cứ y học rõ ràng, quản lý bệnh lý bao gồm cả 3 giai đoạn trước, trong, sau ra viện.

Các chỉ số hiệu quả này đã được ACC thẩm định và đánh giá đạt chuẩn tương đương với 50% Bệnh viện của Hoa kỳ. Không những thế, sự hài lòng của bệnh nhân cũng được ghi nhận qua phiếu đánh giá hiệu quả điều trị và trải nghiệm dịch vụ tại bệnh viện.

Theo Giáo sư, tiến sỹ Bùi Đức Phú, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Y tế Vinmec, với trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, quy trình kích hoạt can thiệp khẩn cấp cho phép rút ngắn thời gian từ lúc bệnh nhân đến cổng cấp cứu đến khi nong bóng động mạch vành bị tắc xuống dưới 60 phút. Đây là yếu tố then chốt giúp cho cơ tim được nuôi dưỡng trở lại sớm nhất, tránh được hoại tử.

Còn khi can thiệp theo kế hoạch, việc chỉ định đúng lúc, đúng phương pháp với các nghiệm pháp gắng sức, phương tiện thăm dò chính xác như siêu âm nội mạch (IVUS), phân suất dự trữ lưu lượng vành (FFR) đã mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho bệnh nhân, cũng như giúp loại bỏ sự lạm dụng can thiệp.

“Đây chỉ là một phần trong 34 tiêu chí nghiêm ngặt mà ACC thẩm định đánh giá để đo lường kết quả của phương thức chăm sóc điều trị mà Vinmec đang áp dụng. Bộ công cụ của ACC được thiết kế và hoàn thiện qua thực tế hoạt động nhiều năm ở các Trung tâm tim mạch lớn nên được đánh giá rất cao ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung,” Giáo sư, tiến sỹ Bùi Đức Phú chia sẻ.

Trong thời gian tới, Vinmec sẽ mở rộng hoạt động can thiệp tim mạch theo tiêu chuẩn của ACC như đẩy mạnh kỹ thuật thay van động mạch chủ bằng đường ống thông qua da (TAVI), stent graft động mạch chủ, điện sinh lý và cắt đốt rối loạn nhịp.

Trước khi đạt chuẩn ACC về can thiệp mạch vành, Vinmec cũng là hệ thống y tế đầu tiên tại châu Á đạt chứng chỉ ACC về quản lý bệnh suy tim. Việc liên tục chinh phục thành công các tiêu chuẩn khắt khe và uy tín hàng đầu thế giới không chỉ đem lại chất lượng điều trị cao cho người bệnh tại Vinmec mà còn đưa Hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành Trung tâm Xuất sắc (COE) về tim mạch đầu tiên tại Việt Nam.

American College of Cardiology (ACC) là tổ chức y tế quốc tế phi lợi nhuận thành lập từ năm 1949. Hiện ACC có tới hơn 56.000 thành viên bao gồm những bác sỹ, người làm công tác chăm sóc tim mạch của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới. Đây cũng là tổ chức xuất bản Tạp chí Trường môn tim mạch Hoa Kỳ, được xếp hạng một trong số các tạp chí về tim mạch hàng đầu thế giới nhờ những đóng góp mang tính khoa học rất cao. ACC là đơn vị uy tín dẫn đầu trong việc thẩm định và trao chứng chỉ chất lượng cho các trung tâm tim mạch đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc điều trị và quản lý bệnh suy tim. Hiện nay chỉ có 98 bệnh viện trên toàn thế giới được cấp chứng chỉ ACC trong can thiệp mạch vành và tập trung chủ yếu trên lãnh thổ Hoa Kỳ.