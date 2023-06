(GLO)- Chiều 31-5, tại trụ sở Công an thị xã An Khê, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an thị xã An Khê, Công an xã Xuân An, công an phường An Phước vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020.