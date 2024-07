Một du khách nước ngoài tử vong tại sân bay Đà Nẵng

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội".