Lợi ích sức khỏe từ lá mơ lông có thể bạn chưa biết

(GLO)- Lá mơ lông là loại rau gia vị phổ biến ở Việt Nam. Lá chứa nhiều hoạt chất có lợi cho tiêu hóa, chống oxy hóa và sức khỏe tổng thể mà có thể bạn chưa biết.

Lá mơ lông (Paederia foetida) từ lâu được sử dụng trong y học dân gian tại Việt Nam và nhiều nước châu Á. Loại rau này được ví như "kháng sinh tự nhiên" thường được dùng trong các bài thuốc truyền thống để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và đau bụng.

Theo ghi nhận của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), lá mơ lông có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, có thể hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa. Song cần thêm nghiên cứu lâm sàng để xác nhận hiệu quả về hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột từ loại thảo dược truyền thống này.

Trong lá mơ lông chứa flavonoid, polyphenol và các hợp chất sinh học có khả năng chống oxy hóa mạnh-theo các nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học thuộc MDPI (Thụy Sĩ).

Bác sĩ Rashmi Gupta-chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ-cho biết: Các chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Ngoài ra, một số nghiên cứu thực nghiệm còn ghi nhận lá mơ lông có thể tác động đến chuyển hóa glucose và lipid trong cơ thể. Và là hướng nghiên cứu đang được quan tâm, trong bối cảnh các bệnh lý chuyển hóa như tiểu đường và rối loạn mỡ máu ngày càng phổ biến

Dù chưa có đủ bằng chứng trên người, các nhà khoa học cho rằng điều này có thể liên quan đến sự kết hợp giữa khả năng chống oxy hóa, kháng viêm và điều hòa enzyme chuyển hóa.

Theo Harvard Health Publishing (Mỹ), không có thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay thế vai trò của chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh. Việc sử dụng lá mơ lông quá nhiều cũng có thể gây kích ứng tiêu hóa.

Lá mơ lông được dùng như thực phẩm hỗ trợ, không thay thế thuốc, bởi vậy, trước khi sử dụng chúng ta vẫn nên tham khảo ý kiến thầy thuốc, chuyên gia để được tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.