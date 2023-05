Lợi ích đáng ngạc nhiên của nước chanh đối với bệnh nhân tiểu đường

Các bằng chứng khoa học cho thấy nước chanh có thể làm chậm quá trình chuyển đổi carbohydrate thành đường, do đó ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ coi các loại trái cây có múi như chanh là "siêu thực phẩm dành cho bệnh tiểu đường", có thể được thêm vào khẩu phần ăn hằng ngày của họ. Chanh cũng cung cấp chất xơ, vitamin C, folate và kali hằng ngày, theo chuyên trang sức khỏe Verywellhealth.

Chanh cũng có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là chúng ít có khả năng làm tăng lượng đường trong máu.

Sau đây là các lợi ích sức khỏe của nước chanh đối với bệnh nhân tiểu đường và các nghiên cứu về tác dụng của chanh trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

Lợi ích sức khỏe của chanh đối với bệnh nhân tiểu đường

Thành phần dinh dưỡng của chanh khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho mọi người, kể cả người bệnh tiểu đường.

Chanh đặc biệt hữu ích cho người tiểu đường:

Chất xơ giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu: Chanh có nhiều chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình tiêu hóa và nhờ đó giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu.

Vitamin C giúp giảm lượng đường và cholesterol trong máu: Chanh có nhiều vitamin C, một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất. Các nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C có thể giúp giảm cả lượng đường trong máu lúc đói, giảm mức cholesterol và chất béo trung tính.

Giảm biến chứng của bệnh tiểu đường: Vitamin C cũng tham gia vào quá trình sản xuất collagen và có thể giúp duy trì tính toàn vẹn của động mạch, giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường như bệnh tim và thận, theo Verywellhealth.

Nghiên cứu về chanh và bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu cho thấy chanh có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Nó cũng có thể đảo ngược tình trạng kháng insulin, từ đó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí khoa học về dinh dưỡng European Journal of Nutrition, cho thấy nước chanh làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột trong thực phẩm như bánh mì thành đường. Kết quả cho thấy uống nước chanh giúp giảm 30% mức đường huyết tăng đột biến sau ăn (sau khi ăn 2 lát bánh mì) so với không uống nước chanh. Nước chanh cũng làm chậm lượng đường trong máu tăng đột biến trong 35 phút, theo Verywellhealth.

Liên quan đến tình trạng kháng insulin, một số chuyên gia cho rằng chất polyphenol trong chanh có thể làm tăng độ nhạy insulin. Đây là những dưỡng chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, có thể chống lại các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Bao gồm các tế bào sản xuất glucose trong gan đáp ứng với insulin.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một vài nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng cho thấy trái cây họ cam quýt làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.