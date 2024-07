Lộ diện các thủ khoa, á khoa Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Thủ khoa và á khoa khối A đều đến từ Thái Bình. Khối C có đến 19 thủ khoa, trong đó có 13 em đến từ Bắc Ninh. Khối C cũng là khối có điểm thi cao nhất.

Theo dữ liệu điểm thi Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố sáng nay, 17/7, đã xác định được các thủ khoa, á khoa của cả kỳ thi và theo các tổ hợp xét tuyển truyền thống trong kỳ thi năm nay.

Theo đó, cùng giữ vị trí thủ khoa kỳ thi năm nay là hai thí sinh, một em đến từ Hà Nội, một em đến từ Ninh Bình với cùng mức 57,85/60 điểm.

Trong đó, thủ khoa đến từ Hà Nội đạt điểm các môn như sau: Toán 8,8 điểm; Văn 9,25 điểm, Ngoại ngữ 9,8 điểm và đạt tuyệt đối 10 điểm ở cả 3 môn thuộc bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).

Thủ khoa đến từ Ninh Bình cũng đạt 10 điểm ở hai môn Lịch sử và Địa lý; Toán 8,8 điểm; Ngữ văn 9,75; Ngoại ngữ 9,8 điểm; Giáo dục Công dân 9,5 điểm.

Xét theo tổ hợp các khối xét tuyển đại học truyền thống, cả thủ khoa và á khoa khối A năm nay đều đến từ Thái Bình. Trong đó, thí sinh thủ khoa đạt 29,6 điểm, trong đó cả Vật lý và Hóa học đều đạt tuyệt đối 10 điểm, Toán 9,6 điểm.

Thí sinh này cũng có điểm thi ấn tượng ở các môn khác với 8 điểm Ngữ văn; 8,75 điểm môn Sinh học và Ngoại ngữ 9,6 điểm.

Thí sinh á khoa khối A cũng đến từ Thái Bình, đạt 29,55, chỉ kém thủ khoa 0,05 điểm.

Thủ khoa khối A1 đạt 29,6 điểm, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Em đạt 10 điểm môn Vật lý, môn Toán và Ngoại ngữ cùng đạt 9,8 điểm. Hai á khoa của khối A1 cùng có tổng điểm 29,4, là thí sinh đến từ Hà Nội và Bình Định.

Thủ khoa khối B là thí sinh đến từ Hải Phòng với tổng điểm 29,55, trong đó Toán 9,8; Hóa học 10 điểm và Sinh học 9,75 điểm. Vị trí á khoa khối này thuộc về ba thí sinh có cùng mức điểm 29,4 điểm, đến từ Phú Thọ, Nghệ An và Bình Dương.

Thủ khoa khối D1 là thí sinh đến từ Vĩnh Phúc với tổng điểm 28,75. Thí sinh này đạt 10 điểm môn Ngoại ngữ; Toán 9 điểm; Văn 9,75 điểm. Khối D1 có 5 á khoa với cùng mức 28,7 điểm, trong đó có 2 em đến từ Bắc Ninh, các thí sinh còn lại đến từ Hải Phòng, Hải Dương và Đồng Tháp.

Riêng khối C có số thủ khoa đông đảo với 19 em, cùng đạt mức điểm 29,75 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất trong số 5 tổ hợp khối xét tuyển đại học truyền thống. Điều thú vị hơn nữa là trong số 19 thủ khoa khối C năm nay có tận 13 em đến từ Bắc Ninh, các thí sinh còn lại đến từ Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Khối C cũng có rất nhiều thí sinh á khoa.