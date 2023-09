Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ diễn ra vào ngày 18-9

(GLO)- Từ nay đến cuối tháng 9-2023, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời lồng ghép tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).

(GLO)- Nghe tin đồn trên thân cây si ở chợ xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) có hình thù giống khuôn mặt người, nhiều người dân địa phương và vùng lân cận do hiếu kỳ đã tập trung tại đây để thắp nhang, cầu nguyện, chụp hình...

(GLO)- Sáng 12-9 (nhằm ngày 28-7 âm lịch) Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai phối hợp với Thị ủy-HĐND-UBND thị xã An Khê long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 231 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung (1792-2023) tại di tích An Khê trường (thị xã An Khê). Đây là năm thứ 2 Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.