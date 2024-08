Các ông: Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Thanh Bình-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi đối thoại.

Cùng dự đối thoại có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; hơn 100 đại biểu và đại diện người dân các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng đã có 35 ý kiến của người dân tập trung phản ánh với lãnh đạo huyện những nội dung chủ yếu như: Tình trạng tranh chấp đất đai dẫn đến nguy cơ gây mất trật tự an ninh nông thôn; đề nghị lắp camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư và đầu tư hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường chưa có điện đường; tình trạng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số chạy xe máy nẹt pô gây mất an ninh trật tự; mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề, hướng tới tạo việc làm cho người lao động... Các cán bộ ở cơ sở, cũng đề xuất 4 ý kiến về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại buổi đối thoại, các ý kiến của người dân đã được đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện trả lời, trao đổi trực tiếp, qua đó, giúp người dân nắm bắt những thông tin cần thiết.

Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện, những vấn đề cần làm rõ đã được lãnh đạo huyện ghi nhận, chuyển cấp thẩm quyền giải quyết hoặc giao cho các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương liên quan xem xét giải quyết kịp thời cho người dân.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hữu Thọ mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bí thư Huyện ủy đề nghị, ngay sau buổi đối thoại, cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng, ban của huyện tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân, khẩn trương tiến hành rà soát, xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.