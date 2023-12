Lãnh án vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Tin liên quan Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 2 đối tượng lãnh án

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Từ tháng 6 đến tháng 12-2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Đỗ Triều Hiển (SN 2005, trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) đã mua 2 khẩu súng và 50 viên đạn; Nguyễn Ân Trọng Nghĩa (SN 2005, trú tại thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) mua 1 khẩu súng. Sau khi mua được súng, Hiển và Nghĩa cất giấu tại nhà rồi theo hướng dẫn từ mạng xã hội đã độ chế các khẩu súng trên để bắn đạn thể thao.

Ngày 2-1-2023, thông qua Nguyễn Hữu Đức (SN 2003, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Hiển thống nhất bán 1 khẩu súng và 30 viên đạn cho Võ Chí Trung (SN 1999, trú tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak). Sau đó, Hiển đã đóng gói hàng và đưa cho Phạm Thị Thúy Kiều (SN 2006, trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo) để gửi qua dịch vụ Viettel Post theo địa chỉ do Đức cung cấp. Ngày 16-2-2023, Trung đưa tiền cho Đức và nói đến cửa hàng Viettel Post thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đak Lak) nhận đơn hàng trên.

Sau khi mua được súng, Trung rủ Đức, Nghĩa, Hiển và Vũ Văn Mạnh (SN 2003, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) mang theo súng đi đánh nhau rồi đến thuê phòng nghỉ tại thị trấn Chư Prông thì bị Công an huyện Chư Prông phối hợp với Công an huyện Đức Cơ kiểm tra, phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng cùng 26 viên đạn.

Ngày 6-4 và 24-4-2023, Hiển đưa 2 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu súng của Nghĩa), 2 viên đạn và một số linh kiện cho Hoàng Phi Thường (SN 1995, trú cùng thôn) để cất giấu. Đến ngày 13-5-2023, Thường đưa số súng, đạn trên cho Eric Puish (SN 2004, trú tại làng Đê, xã Bình Giáo) đem về nhà cất giấu. Ngày 18-5, Thường và Eric Puish đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đầu thú, giao nộp toàn bộ số súng, đạn do Hiển đưa cất giấu.

Căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Đỗ Triều Hiển, Võ Chí Trung và Nguyễn Hữu Đức mỗi người 5 năm tù; Vũ Văn Mạnh 3 năm 8 tháng tù; Nguyễn Ân Trọng Nghĩa 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Phi Thường 16 tháng tù; Eric Puish 15 tháng tù; riêng Phạm Thị Thúy Kiều bị tuyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.