Lâm Đồng: Điều tra vụ 4 người trong cùng gia đình tử vong trong tư thế treo cổ

Bất ngờ đột kích quan bar New Dahlia ở TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, Công an Lâm Đồng bắt quả tang 6 người sử dụng ma túy trái phép và 26 người dương tính với ma túy.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), cho biết bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công ở Đắk Lắk.

Theo giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, sở đã làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk để có các biện pháp đảm bảo an ninh tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tất cả những tệ nạn xảy ra tại địa bàn phường, xã người dân nắm hết. Song cái dở là dân biết nhưng chính quyền, công an không biết.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng; đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.