Lâm Đồng: 3 siêu dự án đô thị đang "đứng bánh"

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông khuyến khích người dân cung cấp hình ảnh, video về các phương tiện vi phạm qua đường dây nóng để phạt nguội.

Sau khi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max, người đàn ông đã bỏ chạy trên các tuyến đường hẻm, lô rẫy để tránh sự truy đuổi của công an.

Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum đã khởi tố 5 đối tượng trong vụ phá rừng tự nhiên có quy mô lớn tại xã Đăk Pxi, huyện này.

Ngày 9/4, Thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt thực hiện khen thưởng đối với tài xế Grap và 2 chiến sĩ dân quân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.