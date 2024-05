Kỷ luật 20 cán bộ diện Trung ương quản lý

Số liệu này được đề cập tại thông cáo báo chí cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra sáng 30/5.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trong đó, các cơ quan vừa xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, vừa xử lý nghiêm vi phạm trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cấp. Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định đây không phải là "đấu đá nội bộ", "phe cánh", "tranh giành quyền lực" như các đối tượng xấu, thế lực thù địch xuyên tạc.

Về một số kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực, khẩn trương hoàn thành 7/8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

"Qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật đối với 68 tổ chức đảng, 104 đảng viên, trong đó có 20 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý", thông cáo nêu rõ.

Cơ quan kiểm tra cũng chỉ đạo, đôn đốc 68 cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra 830 dự án, gói thầu liên quan đến Công ty AIC. Đến nay, 60/68 cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành việc kiểm tra đối với 782/830 dự án, gói thầu; qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật 65 tổ chức đảng, 127 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.100 vụ/4.211 bị can, truy tố 2.030 vụ/4.042 bị can, xét xử sơ thẩm 1.686 vụ/3.198 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Trong đó, các cơ quan đã khởi tố mới 285 vụ án, 646 bị can về tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 2 vụ án/8 bị can, khởi tố thêm 135 bị can trong 7 vụ án; kết luận điều tra 3 vụ án/318 bị can; kết luận điều tra bổ sung 2 vụ án/10 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ án/304 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ án/140 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo.

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương dẫn chứng việc các cơ quan đã khởi tố, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, xảy ra đã lâu, liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương, như: vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn; vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An; hoàn thành kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm một số địa phương và vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC.

Bên cạnh đó, hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và tập đoàn Tân Hoàng Minh, với mức án rất nghiêm khắc, cũng rất nhân văn, trong đó, lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với một bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội "tham ô tài sản".

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 7 chuyên đề, vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, đến nay đã kết thúc quá trình thanh tra, đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra đối với 1 chuyên đề, 1 vụ việc. Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành kiểm toán 2 vụ việc theo kiến nghị Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, xử lý vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

"Trên cơ sở đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, chủ động xin từ chức, xin thôi chức vụ khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín, thể hiện sự nghiêm minh, công bằng, nhưng cũng rất nhân văn. Đưa việc "có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, được dư luận, cán bộ, đảng viên hoan nghênh, đồng tình cao", Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định.

Liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được quan tâm. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 7.500 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay lên hơn 85 nghìn tỷ đồng.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương đã khởi tố mới 190 vụ án/463 bị can về tội tham nhũng.

Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra từ nhiều năm trước; khởi tố cả cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, thành ủy quản lý, như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bắc Ninh, An Giang, Kiên Giang...