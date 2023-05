Kông Chro quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng các cấp

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 7-4-2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 58-CTr/TU, ngày 7-4-2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; quán triệt Chương trình số 71-CTr/HU, ngày 27-4-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

Ngoài ra, các đại biểu còn được Quán triệt Chương trình số 68, 69, 71-CTr/HU và Kế hoạch số 89-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 142-KH/TU, 27-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mọi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần các Chương trình hành động năm 2023. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.