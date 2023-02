Khuyến cáo không tiêu thụ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc

Tin liên quan Nguy cơ xâm nhập Việt Nam, cúm gia cầm H5N1 nguy hiểm thế nào?

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VIPA) vừa có Công văn số 02/VIPA gửi các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam về việc phòng chống dịch cúm gia cầm.

Công văn nêu rõ theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), trong thời gian gần đây, tại Campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm gia cầm A/H5N1. Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh trên người và gia cầm do vận chuyển, buôn bán tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe của cộng đồng, ngày 26-3, Bộ NN-PTNT đã có Công điện số 1030/CĐ-BNN-TY gửi các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình đó, VIPA đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân hội viên thuộc VIPA chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Bộ NN-PTNT tại Công điện nêu trên và văn bản hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm của chính quyền các địa phương.

Cùng với đó, VIPA khuyến cáo không vận chuyển, buôn bán tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Không tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kể cả trứng gia cầm được bày bán tràn lan trên các hè phố dưới danh nghĩa "giải cứu" của các tư thương.

Đồng thời, chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh bao gồm tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng trong và xung quanh trại, phương tiện vận chuyển ra vào trại chăn nuôi, đặc biệt những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học khác. Giám sát chặt chẽ các phương tiện, khách ra vào trại, thực hiện tốt việc cách ly, bảo hộ lao động trước khi ra vào trại. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ, kịp thời vắc-xin cúm gia cầm và các loại vắc-xin khác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Thông báo kịp thời với cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của Luật Thú y khi có hiện tượng gia cầm ốm chết bất thường tại cơ sở chăn nuôi của doanh nghiệp, trang trại.