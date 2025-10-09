Ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Hợp tác Việt-Pháp chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển (PED); đại diện chính quyền, phụ huynh học sinh và ban giám hiệu các trường học trong vùng dự án tại 2 phường An Nhơn và An Nhơn Đông.

Quang cảnh hội nghị khởi động dự án 4.2 và dự án 5.2 ABC thuộc Chương trình hợp tác Việt-Pháp. Ảnh: Minh Hoàng

Chương trình hợp tác Việt-Pháp giữa UBND tỉnh Gia Lai và 2 Nghiệp đoàn SEAFF/SFL của Pháp được ký ngày 20-4-2018, đã được gia hạn 3 lần, kéo dài đến ngày 31-12-2027, khẳng định sự tin cậy và cam kết lâu dài của các bên. Hai dự án 4.2 và 5.2 ABC là những hợp phần quan trọng, cụ thể hóa các mục tiêu chung của chương trình trong giai đoạn hiện tại.

Trong đó, Dự án 4.2 “Hỗ trợ xây dựng một đơn vị thu gom, xử lý nước thải tập trung tại thị xã An Nhơn (cũ) và nâng cao nhận thức của người dân nhằm thúc đẩy đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải tương lai”.

Mục tiêu chính là nâng cao nhận thức của người dân tại 3 phường: Bình Định, Đập Đá (nay là An Nhơn) và Nhơn Hưng (nay là An Nhơn Đông) về lợi ích của hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; từ đó khuyến khích các hộ gia đình sẵn sàng đấu nối trong tương lai. Đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị các nền tảng cần thiết cho việc thành lập một đơn vị chuyên trách quản lý, vận hành hệ thống này một cách hiệu quả.

Dự án 5.2 ABC “Chương trình hạ tầng vệ sinh tại 4 trường học” có mục tiêu chính là nâng cao sức khỏe cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn các phường nêu trên bằng cách cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng vệ sinh tại trường học và khuyến khích thay đổi thói quen sử dụng nước và vệ sinh cá nhân.

Dự án này gồm 3 hợp phần: hợp phần A là xây dựng các khu nhà vệ sinh mới, hiện đại, an toàn và phù hợp với lứa tuổi học sinh; hợp phần B là tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục để nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen của các em về sử dụng nước sạch và vệ sinh cá nhân; hợp phần C là thành lập quỹ và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo các công trình mới được duy tu, bảo dưỡng một cách bền vững.

Cả 2 dự án có thời gian thực hiện trong 2 năm, từ tháng 6-2025 đến tháng 5-2027.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện, chính quyền địa phương, các trường học và người dân đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để phối hợp thực hiện 2 dự án đồng bộ và hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi ích cho đối tượng hưởng lợi là học sinh và người dân trong vùng dự án.