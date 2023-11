Tin liên quan El Nino mạnh dần lên và tác động tiêu cực tới giá cả lương thực thực phẩm toàn cầu

Lệnh cấm đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác, trong đó có Đức và Tây Ban Nha, đang đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu cải thiện quy trình sản xuất thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng nên sản xuất thịt nhân tạo vì tính bền vững, do hoạt động này tác động tới môi trường thấp hơn so với sản xuất thịt có nguồn gốc động vật. Ngoài ra, thịt nhân tạo cũng có thể tốt hơn đối với sức khỏe người tiêu dùng, do thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm không cần sử dụng hormone tăng trưởng và các loại thuốc kháng sinh, giá thấp hơn so với thịt có nguồn gốc truyền thống.

Bộ trưởng Nông nghiệp Italia Francesco Lollobrigida nhấn mạnh quyết định trên của chính phủ nhằm mục đích bảo vệ truyền thống ẩm thực và thị trường việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp của nước này.

"Ý là quốc gia đầu tiên trên thế giới được an toàn trước những rủi ro kinh tế và xã hội của thực phẩm tổng hợp", ông Lollobrigida khẳng định.

Hồi đầu năm nay, Italia đã "bật đèn xanh" cho phép sản xuất và bán thực phẩm làm từ côn trùng bằng cách thiết lập các hướng dẫn về cách xác định các sản phẩm đó trên thị trường. Tuy nhiên, có thể phải mất vài năm nữa nguồn protein này mới được phổ biến rộng rãi ở nước này.