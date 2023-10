Israel: Một nhóm tu nghiệp sinh Việt Nam được chuyển đến vùng an toàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 12/10 cho biết một nhóm gồm 15 tu nghiệp sinh nông nghiệp Việt Nam đang học tập ở khu vực gần với Dải Gaza đã được di chuyển tạm thời đến nơi an toàn hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hiện có khoảng 100 tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập tại Trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp của Israel mang tên Agrostudies. 15 người nói trên đang sinh sống ở gần thị trấn Sredot, khu vực có nhiều rủi ro do xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Số còn lại đều đang sinh sống và học tập ở các địa phương khác trên khắp Israel. Với sự hỗ trợ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, các tu nghiệp sinh đã được chia thành các nhóm nhỏ, di chuyển đến thành phố Malakhi, cách Dải Gaza khoảng 40 km, để đảm bảo an toàn trong những ngày tới.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết: “Ngay từ khi xung đột nổ ra, công tác bảo hộ công dân đã được đặt lên hàng đầu. Đại sứ quán đã rà soát tình hình cộng đồng, tu nghiệp sinh, học sinh, sinh viên tại tất cả các địa phương ở Israel. Với nhóm tu nghiệp sinh ở gần Dải Gaza có rủi ro cao, Đại sứ quán đã liên lạc và đề nghị Trung tâm Agrostudies di chuyển các em đến địa điểm an toàn hơn”

Trước tình hình xung đột tiếp tục diễn biến căng thẳng, khó lường, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những diễn biến an ninh bất ổn tại khu vực miền Bắc Israel, ngày 11/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến nghị cộng đồng người Việt tại đây giữ bình tĩnh; tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chức năng của sở tại về bảo đảm an ninh, an toàn; giữ liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, nhất là trong trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời, những ai nếu thực sự có nguyện vọng trở về Việt Nam hoặc di chuyển sang nước thứ ba thì cần chủ động và nhanh chóng tìm các chuyến bay thương mại với thời gian phù hợp nhất. Hiện nay, sân bay Quốc tế Ben Gurion vẫn hoạt động, nhiều hãng hàng không lớn vẫn duy trì các tuyến bay đến và đi từ Israel dù có giảm tần suất.

Ngoài cộng đồng người Việt Nam ở Israel có khoảng 500 kiều bào. Hiện tại đang có khoảng 180 sinh viên Việt Nam sang học tập theo chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp ở các trung tâm của Israel. Con số này ít hơn rất nhiều so với các năm trước.

Có 4 trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp lớn thường xuyên hợp tác tiếp nhận sinh viên Việt Nam là Agrostudies ở miền Bắc, Sderod Negev ở miền Trung Nam, Ramat Negev và AICAT ở miền Nam. Tuy nhiên, năm nay, trung tâm Sderot Negev (nằm ngay sát biên giới Dải Gaza) không có sinh viên Việt Nam theo học.