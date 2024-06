Hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông

(GLO)- Trên cơ sở bám sát các tiêu chí quy định, Công an phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công mô hình: Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị.