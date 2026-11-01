Hội lữ hành Quy Nhơn khảo sát du lịch phía Tây Gia Lai

(GLO)- Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), Hội Lữ hành Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình khảo sát du lịch tại khu vực phía Tây tỉnh, nhằm kết nối các sản phẩm du lịch rừng - biển, tăng cường liên kết giữa hai khu vực.

Hội Lữ hành Quy Nhơn khảo sát du lịch cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tham gia chương trình khảo sát du lịch có hơn 30 đơn vị lữ hành và nhà cung ứng dịch vụ du lịch. Đoàn đã khảo sát các điểm đến nổi bật như núi lửa Chư Đang Ya, làng du lịch cộng đồng Ia Nueng, các homestay mang đặc trưng văn hóa Tây Nguyên cùng một số địa điểm du lịch tiềm năng khác ở khu vực phía Tây.

Thông qua hoạt động khảo sát thực tế, các đơn vị có cơ hội tìm hiểu chất lượng dịch vụ, trải nghiệm sản phẩm du lịch và kết nối với các nhà cung ứng tại địa phương.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp lữ hành phía Đông tỉnh tiếp cận những sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng cao nguyên, từ đó xây dựng, mở rộng các chương trình du lịch kết nối biển với rừng, đưa du khách từ vùng duyên hải đến khám phá phía Tây Gia Lai.

Đơn vị lữ hành tìm hiểu bản sắc văn hóa cao nguyên để đưa vào hành trình kết nối du lịch rừng-biển. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dịp này, chương trình Gala dinner kết nối các đơn vị lữ hành khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Gia Lai được tổ chức tại khách sạn Tre Xanh (phường Pleiku), với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành và nhà cung ứng dịch vụ du lịch hai khu vực.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm đối tác, tăng cường hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, phát huy lợi thế rừng - biển, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn với những hành trình trải nghiệm đa dạng.