Hội đồng bảo an LHQ cho rằng IS tiếp tục đe dọa an ninh toàn cầu

(GLO)- Ngày 10/2 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một phiên họp của HĐBA LHQ. Ảnh: TTXVN

Các thành viên HĐBA nhất trí xem IS vẫn là mối đe dọa an ninh toàn cầu nghiêm trọng. HĐBA cũng tập trung thảo luận về báo cáo 2 năm lần thứ 20 của Tổng thư ký LHQ về mối đe dọa mà IS gây ra cho hòa bình và an ninh quốc tế.

Cho rằng IS là mối đe dọa không quốc gia nào có thể một mình đương đầu, cuộc họp cho rằng tình hình bất ổn tại Cộng hòa Arab Syria hiện rất đáng quan ngại, nhất là nguy cơ kho vũ khí hiện đại có thể rơi vào tay lực lượng khủng bố IS. Khu vực châu Phi cận Sahara, IS và các nhánh của nhóm này tiếp tục gia tăng hoạt động và mở rộng lãnh thổ kiểm soát.

Tại cuộc họp, Giám đốc điều hành Ủy ban Chống khủng bố Natalia Gherman (CTED) cảnh báo IS đang âm mưu lợi dụng các cuộc xung đột hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới để gia tăng gây bất ổn.

Theo đánh giá của LHQ, Côte d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritania và Tanzania, dù đã đạt được một số tiến bộ, song các lỗ hổng an ninh biên giới, chống tài trợ khủng bố và hợp tác khu vực vẫn là những thách thức nghiêm trọng. Để đối phó với chủ nghĩa khủng bố nói chung và IS nói riêng, cộng đồng quốc tế cần theo đuổi cách tiếp cận đa phương và có phối hợp.

HĐBA LHQ gồm 15 thành viên, trong đó 5 ủy viên thường trực là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng 10 nước ủy viên không thường trực do Đại hội đồng LHQ luân phiên bầu và mỗi ủy viên đảm nhiệm nhiệm kỳ 2 năm.