Thế giới bàng hoàng, HĐBA họp khẩn sau cuộc không kích đẫm máu của Israel ở Rafah

Hãng AFP ngày 28.5 đưa tin Israel đối diện làn sóng lên án từ nhiều nước sau cuộc không kích dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến 45 người thiệt mạng tại một khu lều trại của người chạy nạn tại thành phố Rafah phía nam Dải Gaza.

Israel cho biết đang điều tra "tai nạn bi kịch" và hậu quả đối với dân thường sau vụ việc tối 26.5. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công tại khu vực phía nam thành phố Rafah đã khiến 2 thành viên cấp cao Hamas thiệt mạng, nhưng lại gây vụ hỏa hoạn khiến nhiều nước lên án.

Viết trên mạng xã hội, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng "không có chỗ nào an toàn ở Gaza" và "điều khủng khiếp này phải dừng lại". Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp trong hôm nay 28.5 để thảo luận về vụ việc. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Algeria, thành viên không thường trực.

Phản ứng trong khu vực

Cuộc tấn công dẫn đến sự phản đối từ Ai Cập và Qatar, 2 nước vốn đóng vai trò trung gian trong nỗ lực khôi phục hòa bình ở Gaza, cũng như nhiều nước trong khu vực.

Ai Cập lên án việc "nhắm mục tiêu vào dân thường không có khả năng tự vệ", gọi đây là một phần của "chính sách có hệ thống nhằm mở rộng phạm vi chết chóc và tàn phá ở Dải Gaza khiến nơi đây không thể ở được".

Jordan cáo buộc Israel về "tội ác chiến tranh đang diễn ra", Ả Rập Xê Út lên án "các vụ thảm sát tiếp diễn", còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thề "sẽ buộc những kẻ man rợ và kẻ giết người này phải chịu trách nhiệm".

Qatar lên án hành động "vi phạm luật pháp quốc tế một cách nguy hiểm" và bày tỏ "quan ngại rằng vụ đánh bom sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực hòa giải đang diễn ra" hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Chủ tịch Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat cáo buộc "Israel tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế... khinh thường phán quyết của Tòa Công lý quốc tế 2 ngày trước về việc Israel phải chấm dứt hành động quân sự ở Rafah".

Phương Tây lo ngại

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết ông "kinh hoàng trước tin tức từ Rafah về các cuộc tấn công của Israel khiến hàng chục người di tản bị thiệt mạng, bao gồm cả trẻ nhỏ".

"Tôi lên án điều này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất", ông nhấn mạnh và cho hay ngoại trưởng các nước EU đồng ý triệu tập một cuộc họp với Israel để tìm lời giải thích.

Chính phủ Mỹ cho biết Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường. Một phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ kêu gọi Israel "phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để bảo vệ dân thường", đồng thời cho biết Mỹ đang tích cực phối hợp với quân đội Israel và các đối tác trên thực địa để đánh giá những gì đã xảy ra.

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X rằng "các hoạt động này phải dừng lại, đồng thời lo ngại về việc không có khu vực an toàn nào ở Rafah dành cho dân thường Palestine. "Tôi kêu gọi tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và ngừng bắn ngay lập tức", ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói rằng Ottawa "kinh hoàng" và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. "Canada không ủng hộ hoạt động quân sự của Israel ở Rafah. Mức độ đau khổ của con người phải chấm dứt," bà phát biểu.

Thêm cuộc tấn công chết người ở Rafah?

Đài Al Jazeera ngày 28.5 dẫn các nguồn tin cho hay lực lượng Israel đã tấn công một ngôi nhà ở khu vực al-Hashashin, phía bắc thành phố Rafah, khiến một số người chết và bị thương. Một đoạn phim cho thấy những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Al-Helal Al-Emairati, trong đó có cả trẻ em. Một người dân cho biết vụ pháo kích đã đánh trúng một khu vực lều bạt của những người tản cư, đồng thời nói thêm rằng người dân đã đưa những người bị thương bằng xe dân sự đi cấp cứu, trước khi các đội cứu thương đến khu vực.

Trong một diễn biến khác, tờ The Times of Israel đưa tin giới chức Israel chia sẻ nhận định với phía Mỹ rằng những mảnh vỡ từ vụ không kích có thể đã văng trúng một bồn xăng gần các lều trại ở Rafah. Bồn nhiên liệu nằm cách khu vực mục tiêu tấn công khoảng 100 m, nhưng bốc cháy do mảnh vỡ hoặc thứ gì đó va vào sau cuộc không kích của Israel. Mỹ không có cách nào để xác định hay bác bỏ thông tin này từ Israel và đang chờ kết quả điều tra, theo Đài ABC.