Đây là chương trình thuộc dự án “Đến trường an toàn” do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ phòng-chống thương vong châu Á và Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam phối hợp cùng các địa phương tổ chức nhằm thiết lập khu vực trường học an toàn về giao thông và giáo dục ATGT cho học sinh.

Tại ngày hội, ngoài hoạt động giao lưu về chủ đề ATGT với các tiểu phẩm “Bài học trên đường”, “Đội mũ bảo hiểm an toàn” do thầy cô và học sinh nhà trường biểu diễn, các em còn tham gia các trò chơi về ATGT.

Tại đây, các em học sinh tự tin tranh tài kiến thức về ATGT thông qua việc trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến chủ đề về ATGT, trong đó tập trung vào nội dung đội mũ bảo hiểm và đi bộ an toàn. Với mỗi hoạt động, các em đều hứng thú trải nghiệm, tiếp thu kiến thức một cách chủ động và kỹ năng thực hành, xử lý tình huống tham gia giao thông an toàn.

“Ngày hội ATGT” nằm trong khuôn khổ Dự án “Đến trường an toàn” với mong muốn xây dựng ý thức về ATGT để các em học sinh có thể tự bảo vệ mình tránh khỏi những tai nạn giao thông đáng tiếc thông qua các hoạt động trang bị kiến thức, mũ bảo hiểm chất lượng cao cho học sinh; nâng cao năng lực giảng dạy về ATGT đường bộ cho giáo viên và cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực xung quanh trường học.

Đặc biệt, năm học 2023-2024, Quỹ phòng-chống thương vong châu Á sẽ tài trợ 726 mũ bảo hiểm, đầu tư 500 triệu đồng xây dựng cổng trường ATGT, tổ chức tập huấn giảng dạy ATGT cho giáo viên, đồng thời cấp tài liệu, sa hình (bộ đèn báo tín hiệu) phục vụ công tác giảng dạy; tổ chức trao quà (cặp và dụng cụ học tập) cho học sinh…