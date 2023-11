Dự án “Đến trường An toàn” trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông cho hơn 13.000 học sinh

(GLO)- Ngày 14-11-2023, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp với Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á (AIP) và Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai phát động dự án “Đến trường an toàn” năm học 2023-2024. Bước sang năm thứ 4 triển khai, dự án đã và đang nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 13.000 học sinh tiểu học.

Lễ phát động dự án được tổ chức tại trường Tiểu học Hà Bầu (tỉnh Gia Lai) với sự tham gia của đại diện đến từ nhà tài trợ Prudential, Quỹ AIP, Ủy ban ATGT Quốc Gia, Bộ GD-ĐT, Ban ATGT tỉnh Gia Lai, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, Ban giám hiệu nhà Trường và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Sự kiện còn có sự góp mặt của hơn 800 em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Hà Bầu – đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

Tại buổi lễ, các em học sinh được nhận mũ bảo hiểm thiết kế vừa với vòng đầu của mình và được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành theo điệu nhảy tập thể “Đủ 3 bước - rước bình an” vui nhộn, dễ nhớ. Các thông điệp nâng cao ý thức về ATGT truyền tải sinh động qua nhiều trò chơi tương tác thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Đặc biệt, hơn 800 chiếc mũ bảo hiểm mà dự án trao tặng cho học sinh lần này đến từ đóng góp của các khách hàng Prudential Việt Nam. Thông qua chương trình đổi điểm PruReward “Chung tay cùng Prudential trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn dành cho học sinh.”, 1.500 khách hàng đã đóng góp hơn 1.200 mũ bảo hiểm và tài liệu ATGT. Toàn bộ số quà tặng này sẽ được lần lượt trao tới tay các em học sinh thuộc dự án.

Trong năm học 2023-2024, dự án triển khai ở 9 trường tiểu học tại 3 tỉnh Gia Lai, Yên Bái và Quảng Ngãi với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng của giáo viên, học sinh về an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ các em trước những hiểm họa tai nạn giao thông.

Các hoạt động chính bao gồm: Giáo dục toàn diện cho học sinh về An toàn giao thông đường bộ, tập huấn chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy về ATGT, trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao với kích thước chuẩn số đo vòng đầu của học sinh và giáo viên, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học, củng cố kiến thức và kỹ năng an toàn đường bộ thông qua Ngày hội An toàn giao thông và Chiến dịch 30 Ngày Đến trường an toàn cùng Gumball.

Điểm mới của dự án năm nay là tập trung chuẩn hóa bộ tài liệu ATGT, bao gồm: phát triển chủ đề mới Đi xe đạp an toàn; xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết, giáo án dành cho giáo viên và các bộ học liệu phù hợp với phương pháp giảng dạy tích cực dành cho học sinh. Số lượng nhà trường, học sinh và giáo viên được tăng gấp đôi so với chỉ tiêu của các năm trước đó.

Tới nay, bước qua năm thứ 4 triển khai tại Việt Nam, dự án “Đến trường an toàn” đã và đang tiếp cận tới hơn 13.000 học sinh và gần 700 giáo viên tại 19 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh thành gồm Bắc Giang, Đak Lak, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ngãi, và Gia Lai. Thống kê cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh tại các trường dự án tăng từ 27% lên 85%, mức độ am hiểu về an toàn giao thông đường bộ cũng tăng từ 46% lên 87%, cùng nhiều kết quả ấn tượng khác.

Về chương trình SAFE STEPS Kids tại Châu Á

SAFE STEPS Kids được phát triển bởi Prudence Foundation với sự hợp tác của Cartoon Network và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC). Chương trình nhằm mục đích trang bị cho hàng triệu trẻ em châu Á những kĩ năng quan trọng đế ứng phó trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống thảm họa, góp phần mang đến cho thế hệ trẻ một tương lai bền vững hơn. Chương trình SAFE STEPS Kids bao gồm 12 phim ngắn tuyên truyền (public service announcement), mỗi phim ngắn kéo dài 50 giây, với sự xuất hiện của các nhân vật trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng đóng vai trò người kể chuyện để nâng cao nhận thức và cung cấp các thông tin mang tính giáo dục, với các thông điệp chính đã được IFRC chấp thuận. Những phim ngắn này đã được trình chiếu trên kênh truyền hình Cartoon Network trên toàn khu vực Châu Á với hơn 34 triệu người theo dõi mỗi ngày.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.safestepskids.com và www.prudencefoundation.com

Về Prudential Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp Châu Á và Châu Phi. Sứ mệnh của Prudential là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính và sức khỏe đơn giản và dễ tiếp cận.

Với 24 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential đã và đang phục vụ 7 triệu lượt khách hàng và không ngừng tập trung mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi nhận thức của mọi người về bảo hiểm. Prudential hiện giữ vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam và vị trí số 6 toàn cầu về số lượng MDRT* với 1.976 thành viên. Thực hiện cam kết đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Prudential đã chi trả tổng quyền lợi bảo hiểm 5.977 tỷ đồng, chiếm 23% tổng số chi trả của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Lắng nghe. Thấu Hiểu. Hành động.”, Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để bảo vệ an toàn tài chính, giúp khách hàng gia tăng tài sản và chủ động làm chủ các kế hoạch trong cuộc đời của mình.

-------------

(*) Thành viên MDRT được thừa nhận trên toàn thế giới như một tiêu chuẩn về sự xuất sắc trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính